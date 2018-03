Spaceship Two

Sightseeing im Weltraum bietet Richard Bransons Weltraumunternehmen an Bord eines kleinen Raumgleiters an. Sitzplätze sind heiß begehrt, trotz Preis von 200.000 Dollar. Gestartet wird von einem Trägerflugzeug, gelandet wird nach 2 Stunden (6 Minuten davon in Schwerelosigkeit) im Gleitflug.