Österreichs Penthouse Prominenz

Die teuersten Dachwohnungen der Welt findet man in Hongkong, New York und London. An der Themse kosten gute Penthouse-Wohnungen locker 90.000 Euro pro Quadratmeter. Inkludiert ist aber Portier-Service, Tiefgarage und eigener Lift direkt in die Wohnung. Ekaterina Rybolovleva, Milliardärstochter aus New York, bekam von ihrem Vater heuer die teuerste Wohnung der Welt geschenkt. Direkt am Central Park gelegen, kostete das dreigeschoßige Appartement satte 88 Millionen Dollar (68 Millionen Euro).