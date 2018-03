Österreichs Penthouse Prominenz

Schnäppchen sehen anders aus. Der Tiroler Immobilien-Unternehmer René Benko sprengt mit seinem Penthouse-Angebot hoch über der Tuchlauben erstmals die 30.000er-Grenze in Wien (siehe Bild). Hier wird selbst der internationale Kundenkreis sehr eng. Interessenten für solche High-End-Objekte kommen vornehmlich aus dem russischen und arabischen Raum. Kaum ein Österreicher will sich dem Ruf der wortwörtlichen Abgehobenheit aussetzen. Doch Benko steht nicht allein am Markt...