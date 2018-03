Sonnenerde

Gerald Dunst macht Kohle aus Abfällen. In seinem Unternehmen Sonnenerde, das der Steirer im Burgenland betreibt, wird aus Papierfaserschlamm und Getreideschalen hochwertige Pflanzenkohle hergestellt. Wird diese Kohle in den Boden eingearbeitet, entsteht eine besonders fruchtbare Erdschicht, in der auch ohne Dünger alles wächst und gedeiht. Die Anlage ist in Europa einzigartig, in ihr steckt viel Hirn, Forschung, Geduld und Arbeit.