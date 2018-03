Begehbarer ökologischer Fußabdruck

Ökologische Fußabdrücke sind normalerweise etwas Technisches, nicht leicht zu begreifen. Ganz anders verhält es sich bei dem Fußabdruck, der im Nationalpark Gesäuse in der Obersteiermark angelegt wurde: Er ist ein Labyrinth, in dem vor allem Kinder und Jugendliche spielerisch lernen, dass die Ressourcen auf der Erde begrenzt sind. Durch den Irrgarten findet, wer auf Umweltfragen die richtige Antwort weiß, in den Zehen des Fußabdrucks befinden sich weitere Informationsstationen, die zum Nachdenken und Umdenken bewegen sollen.