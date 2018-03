So wurden auch Obstbaum-Pflanzaktionen, Naturschutzberatungen und Vorträge durchgeführt. Für das bundesländerübergreifende Siegerprojekt gab es den Preis in der Kategorie "Klimaschutz in der Landwirtschaft“. Im Bild: Umweltminister Nikolaus Berlakovich, Franz Keil, Ex-Ski-Ass Fritz Strobl, die "Heukönigin“ Eva Stöllner und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz (v. l.).