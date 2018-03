Bio-Heu-Region Trumer Seenland

Kühe der Bio-Heu-Region Trumer Seenland in Salzburg und Oberösterreich bekommen ausschließlich Gräser und Heu aus der Region, wie Franz Keil (Bild) stolz vorführt. In sechs Käsereien des Vereins wird die Milch verarbeitet, in Biomärkten in der Region werden die Waren verkauft. Die Transportwege sind dadurch gering. Rund 240 Bäuerinnen und Bauern setzen sich dafür ein, die traditionelle Methode beim Heumachen zu bewahren und ihr Wissen über Natur und Lebensmittel weiterzugeben.