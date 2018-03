Die neuen Türme des Euro

Einst, am Beginn seiner nun gut 40-jährigen Karriere, galt Wolf D. Prix als Bürgerschreck unter den Avantgarde-Architekten. Sein Credo war: mit neuen, kühnen Entwürfen alte Strukturen einreißen, bröckelnde Fundamente aufstemmen, schiefe Relationen zertrümmern. Es brauche "eine Architektur, die blutet, die dreht und meinetwegen auch bricht. Architektur, die leuchtet, die sticht, die fetzt und unter Dehnung reißt.“

Heute hat der Gründer des inzwischen weltweit renommierten Architekturbüros Coop Himmelb(l)au mit 150 ständigen Mitarbeitern in 19 Ländern überall auf der Welt diese Spuren seiner Aggressivität gegen veraltete Konstruktionen hinterlassen. Mit Bauwerken wie der BMW Welt in München, dem Dalian Conference Center in China oder dem Aalborg-Musikhaus in Dänemark zählt er zur absoluten Oberliga der kleinen globalen Architekturelite. Und mit dem 1,2 Milliarden Euro teuren Neubau der Europäischen Zentralbank, der auf einer Bruttogeschoßfläche von etwa 184.000 Quadratmetern rund 2.300 Mitarbeitern Platz bieten wird, hat Prix, 71, nun nicht nur der gemeinsamen Währung, sondern auch sich selbst ein mächtiges Denkmal geschaffen.

Vertikale Stadt

Wenn man will, kann man den Entwurf des Wiener Stararchitekten als späte Umsetzung seiner jugendlichen Sturm-und-Drang-Ideen lesen (siehe Wolf D. Prix-Interview ). Zwei sich nach oben verjüngende polygonale Türme, davon einer umgestürzt und auf seine schmälere Kopfseite gestellt, wachsen, verbunden durch ein stählernes Geflecht aus Keilen, Verstrebungen und Etagenplatten, am nördlichen Mainufer über dem Frankfurter Stadtteil Ostend empor - weit entfernt vom zentralen Bankenviertel. Diese "vertikale Stadt“ aus zwei auseinandergebrochenen Türmen, die doch zusammengehören, verströmt ein Echo des frühen Architektur-Dogmas des Meisters. "Damals haben wir nicht nach Palladio geschaut, sondern nach Rennautos und Weltraumhelmen“, sagt er. "Mich haben die Stones oder Cassius Clay fasziniert. Also alles scheinbar Artfremde, das dann in die Entwürfe eingebaut wurde.“

So wäre es nicht Prix, hätte er nicht die für viele in ihrer Komplexität kaum nachvollziehbare Tätigkeit der Zentralbanker, ihre geheimnisvoll ineinander verzahnten Entscheidungsprozesse, die innere Hochschaubahn der Europolitik, wie ein Spiegelbild nach außen gestülpt. Zwar bestehen die neuen EZB-Fassaden auf den ersten Blick aus rechteckigen Glasscheiben - rationale Symbolik, wie es sich gehört. Aber sie sind zu hyperbolischen Paraboloiden angeordnet. Das sind komplizierte geometrische Flächen, deren Äußeres derart gewagt ineinander gekrümmt ist, dass der mächtige, 185 Meter hohe Euro-Block auf den zweiten Blick erscheint, als würde er wanken und taumeln, aber doch nicht stürzen.

Ist das "höhnisch, eine glitzernde Irrationalität, gar eine Metapher für das Bankengewerbe und die Idee Europas“, wie die Hamburger "Zeit“ mutmaßt? Dazu Prix: "Nein. Meine Architektur ist sicher nicht illustrativ. Ich bin ja kein Illustrator einer fremden Idee.“

Die neue EZB-Zentrale soll noch im Herbst 2014 bezogen werden.

Wolf D. Prix im FORMAT-Interview