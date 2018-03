Affäre Schillerplatz: ÖBB-Aufsichtsratschef Pöchhacker unter Druck

Aus guten Kollegen wurden bittere Feinde. Horst Pöchhacker und Martin Huber saßen früher gemeinsam im Vorstand des Baukonzerns Porr. Mit dem Immobilienentwickler Anton Kallinger-Prskawetz waren beide eng befreundet. 2003 lockte dieser seine Porr-Spezis mit einem bombensicheren Deal...

Nämlich dem Erwerb der Wiener Immobilie Schillerplatz 4 von der Telekom Austria zum Preis von 5,4 Millionen Euro und mit der Aussicht auf einen sicheren Verkauf ums Doppelte. Zwar lehnte Porr-Boss Pöchhacker damals ab. Doch dass Kollege Huber sich privat engagierte, war für ihn okay.

Eine FORMAT-Story im Jahr 2007, die aufdeckte, dass der zwischenzeitlich zum Generaldirektor der ÖBB avancierte Huber das Schillerplatz-Objekt ausgerechnet an einen ÖBB-Partner verkaufte, leitete die Eiszeit mit dem zwischenzeitlich zum ÖBB-Aufsichtsratschef aufgestiegenen Pöchhacker ein. Der öffentliche Druck stieg gewaltig. Die ÖBB trennten sich von Huber. Zwar wurde ihm der Abgang mit finanziellen Zuckerln versüßt. Die in der Auflösungsvereinbarung beschriebenen Ansprüche summierten sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Doch der "schwarze“ Huber und der "rote“ Pöchhacker sind seither Intimfeinde.

Der kalte Krieg zwischen beiden wird ein strafgerichtliches Nachspiel haben. FORMAT vorliegende Protokolle aus Polizeiverhören und ÖBB-Aufsichtsratssitzungen sowie ein Gutachten der Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner stellen Hubers Vertragsauflösung durch Pöchhacker unter Betrugsverdacht.

Dessen Rolle soll näher untersucht werden. Damit ist der seit Jahresbeginn laufende Schillerplatz-Prozess um eine bunte Facette reicher.

Schritt eins des neuen Strafverfahrens zum Faktum Schillerplatz-Liegenschaft hat der Staatsanwalt bereits in die Wege geleitet. Die Anklage wurde ausgedehnt: Martin Huber wird nun "das Verbrechen des schweren Betrugs“ vorgeworfen, weil er den ÖBB-Aufsichtsrat über sein Engagement gezielt getäuscht haben soll.

Falsche Beweise

Konkret soll Huber "in einem von ihm beauftragten Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Schönherr vom 6. Dezember 2007 und in einem Schreiben vom 14. Jänner 2008“ gegenüber dem ÖBB-Aufsichtsrat wahrheitswidrig gesagt haben, ihm würden "lediglich 25 Prozent der Geschäftsanteile an der Schillerplatz 4 Projektentwicklungs Gmbh“ (SP4) gehören. Tatsächlich sei er laut Staatsanwalt "faktischer Geschäftsführer und 75-prozentiger Gesellschafter“ gewesen. So habe er nicht nur seine fristlose Entlassung als ÖBB-Boss verhindert, sondern auch eine Millionenabfindung erschlichen. Weil die ÖBB so mehr als 50.000 Euro Schaden erlitten haben, drohen Huber bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Huber gibt laut Protokoll die bewusste Fehlinformation des ÖBB-Aufsichtsrats zu: "An der Schillerplatz 4 GmbH war ich mit 75 Prozent beteiligt. Auch der Druck der ÖBB und Pöchhackers trug dazu bei, dass ich damals angab, dass Kallinger der dritte Beteiligte ist.“ Huber erklärt weiter, dass er falsche Angaben gemacht habe, um sich "aus der Schusslinie zu nehmen.“

Entscheidend ist aber auch, was Huber FORMAT über seinen Anwalt Meinhard Novak ausrichten lässt: "Horst Pöchhacker war über alle Hintergründe informiert.“ Das wird er wohl auch in den Einvernahmen aussagen, die unmittelbar nach Ende des aktuellen Schillerplatz-Prozesses gegen Telekom-Manager ab nächster Woche starten könnten.

Und dann könnte es für Pöchhacker ungemütlich werden. Denn die von den ÖBB beauftragte Arbeitsrechtlerin Sieglinde Gahleitner konstatierte 2008, dass Hubers Rausschmiss rechtlich gedeckt sei. Sie qualifizierte die (verheimlichte) SP4-Beteiligung als Dienstvertragsverletzung. Eine Millionenablöse sei unnötig.

Es wird also die spannende Frage wieder virulent, warum Pöchhacker trotzdem zahlte. Es könnte sich um Schweigegeld für Insiderwissen Hubers rund um die Vermietung des Linzer Terminal Towers 2005 handeln, vermuten Ermittler. Damals soll Pöchhacker als Porr-Chef dubiose Zahlungen an Freunde von Finanzminister Karl-Heinz Grasser veranlasst haben. Pech für Pöchhacker: In der Tower-Affäre ist Erzfeind Huber der Hauptzeuge der Anklage.