Der Venture-Capital-Profi und Cambridge-Investor Hermann Hauser über die Zeit nach dem Brexit.

trend: Vom Brexit, der "den Tod der britischen Universität befeuere", schrieb das US-Magazin "Foreign Policy" kürzlich. Ist es wirklich so schlimm?

Hermann Hauser: Das größte Problem ist die Unsicherheit, wie der Brexit im Detail aussehen wird. Cambridge tut sich schon jetzt schwer, noch Leute aus der EU zu bekommen. Und Länder wie Deutschland haben Initiativen gestartet, Professoren nach Zentraleuropa zurückzuholen und auch britische Professoren zu engagieren.



Werden private Sponsoren und die Regierung das kompensieren, was jetzt an EU-Mitteln entfällt?

Hauser: Für die Engländer war die Teilnahme am EU-Programm Horizon 2020 sehr profitabel: Sie haben fünf Milliarden Pfund eingezahlt und acht Milliarden Pfund herausbekommen. Die Regierung sagt jetzt zwar, wir kriegen das schon hin. Aber keiner sagt, wie. Gemeinsame Projekte mit Europa werden jedenfalls schwerer durchzuführen sein.



Wie viel haben Sie selbst in Cambridge investiert?

Hauser: Über die Jahre hinweg werden es mehrere hundert Millionen Pfund gewesen sein. Jetzt widme ich mich mehr Projekten in Kontinentaleuropa.



Werden die Unis in Kontinentaleuropa gegenüber Cambridge, Oxford &Co. nun aufholen können?

Hauser: Das Gefälle wird geringer werden. Das betrifft auch Venture Capital, das in ganz Europa derzeit erfreulich wächst.



Vielleicht können die Briten ja durch eine stärkere Achse mit den USA und Asien den Wegfall der EU-Ressourcen kompensieren - in der Wirtschaft und in der Wissenschaft.

Hauser: Das wird nur minimal gelingen. Das Idiotische am Brexit ist ja, dass es nur eine Einheit gibt, die gegen die USA und China bestehen kann: Europa. England ist jedenfalls zu klein, um da dagegenzuhalten. Und angesichts der Tatsache, dass 16 Prozent der englischen Exporte in die USA, aber über 40 Prozent in die EU gehen, kann da nicht schnell verlagert werden.



Sie sind nicht gut auf Boris Johnson zu sprechen. Jetzt dürfte er nächster Premierminister werden.

Hauser: Es sieht derzeit so aus, ja. Johnson hat keine Prinzipien, er hat nur ein Ziel: sich selbst ins richtige Licht zu setzen. Dabei weiß er, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Europa ist. Die Situation ist wirklich verfahren.



Rechnen Sie mit einem Hard Brexit am 31. Oktober?

Hauser: Nein, nicht einmal unter Johnson. Aber ich traue mir keine Prognosen mehr abzugeben. Es könnte durchaus sein, dass die Frist noch einmal verlängert wird.



Ein Verbleib der Briten bei der Union ist ausgeschlossen?

Hauser: Ich habe meine Hoffnung noch nicht aufgegeben. Laut letzten Umfragen sind 54 Prozent für "Remain". In der Royal Society, wo ich Fellow bin, sind es 90 Prozent. Unter Boris Johnson ist dieses Szenario allerdings kaum wahrscheinlich.