Um dem Kundenschwund entgegenzuwirken, verabschiedet sich McDonald's in Deutschland sogar von einem seiner Grundsätze: Bisher mussten sich Kunden zum Bestellen zum Schalter bequemen, anschließend konnte man sein Menu mit zum Tisch nehmen. Künftig werden McDonald's-Mitarbeiter an wichtigen deutschen Standorten - wie etwa am Frankfurter Flughafen - das Essen am Tisch servieren.