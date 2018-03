Mehr Andrang gab es bei keiner McDonald's-Eröffnung: Rund 30.000 Menschen drängelten sich am 31. Jänner 1990 vor der ersten russischen Dependance der Fast-Food-Kette am Moskauer Puschkinplatz, um das erste Mal in ihrem Leben einen Big Mac oder Pommes Frites zu kosten. Dabei waren die Burger für sowjetische Verhältnisse relativ teuer - und wurden zeitweise sogar am Schwarzmarkt verkauft.