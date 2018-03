In den Geschmack amerikanischen Fast Foods kamen am 23. April 1992 auch die Chinesen: Im kommunistischen Peking eröffnete der erste Burger-Laden - bis dato der größte der Welt. 40.000 Gäste strömten am ersten Tag zu den insgesamt 29 Schaltern. Heute sind mehr als 2000 Filialen in ganz China verteilt.