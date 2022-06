Bank Austria-Chef Zadrazil angeblich vor Karrieresprung nach Mailand

Robert Zadrazil, seit fünf Jahren an der Spitze der UniCredit Bank Austria, soll unmittelbar vor einem Karrieresprung stehen, ist aus der Wiener Bankenszene zu hören. Angeblich geht der 51-Jährige in die UniCredit-Zentrale nach Mailand, um dort die CEE-Agenden zu verantworten. Er soll dort Gianfranco Bisagni nachfolgen, der erst kürzlich neben den CEE-Agenden auch als Group Operating Officer installiert wurde.

Als Zadrazils Nachfolger an der Spitze der Bank Austria wird Dieter Hengl gehandelt. Hengl, der erst kürzlich von der Schoellerbank kommend, zum Vorstand für das Firmenkunden-Geschäft in der Bank Austria ernannt wurde, startete seine Karriere in der Bank bereits im Jahr 1990. Seither war er in diversen Managementfunktionen in der Bank tätig.

Für ein offizielles Statement zu der kolportierten Rochade war in der Bank Austria bislang niemand erreichbar, allerdings hält sich das Gerücht über eine berufliche Veränderung Zadradzils schon recht lange.