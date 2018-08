Aus für Beertender: Brau Union nimmt Heimzapfanlage aus dem Programm

13 Jahre lang hat die Brau Union ihren "BeerTender" als Heimzapfanlage für Bierliebhaber beworben und verkauft. Nun läuft das Produkt aus. Stattdessen wird ab dem Herbst die Zapfanlage "Sub" der Heineken-Gruppe vertrieben. BeerTender-Besitzer werden Umtauschangebote erhalten.

Vier Liter Bier in einem Partyfässchen, dazu eine kleine Zapfanlage für Zuhause - das ist oder besser war der "BeerTender", den die Brau Union über ein Jahrzent im heimischen Handel vertrieben hat. Noch gibt es den BeerTender und die Fässchen im Handel, vor dem Neukauf ist allerdings abzuraten, denn das Ende des BeerTenders ist besiegelt. Im Handel gibt es nur noch Restbestände der Partyfässer, deren Befüllung die Brau Union bereits im Juli eingestellt hat.

Ab dem Sptember wird dann der Nachfolger des BeerTender in den heimischen Handel eingeführt, der "Sub" - eine von Heineken vor fünf Jahren entwickelte, noch kleinere Zapfanlage, in der dann nur noch Zwei-Liter-Gebinde passen - sogenannte "Torps". Einen entsprechenden Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten hat die Brau Union bestätigt.

Heineken Heim-Zapfanlage "The Sub" © Video: Heineken

BeerTender werden entsorgt

BeerTender-Besitzer müssen sich daher von ihrer Heim-Zapfanalage verabschieden. Laut Informationen der Brau Union wird es für die Besitzer im Herbst ein spezielles Angebot geben. Sie werden den "Sub" mit vier Zwei-Liter-Torps um 15 Euro erhalten. Eine Rückgabe der Geräte im Lebensmittelhandel oder an die an die Brau Union Österreich soll nicht nötig sein. Kunden können die nutzlos gewordenen Altgeräte in Altstoffsammelzentren entsorgt werden, die leeren Vier-Liter-Fässer noch sechs Monate im Handel retournieren.

Die "Torps" soll es von zahlreichen Marken der Heineken-Gruppe geben. Die Gebinde bestehen aus einem dünneren PET-Material bestehen und sind nicht wiederbefüllbar. Als Vorteil wird angeführt, dass die Torp-Gebinde in normale Kühlschränke passen und daher leichter eingekühlt werden können.