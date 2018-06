Ein Konzernsprecher bestätigt der Süddeutschen Zeitung: "Wir können bestätigen, dass Herr Stadler heute früh vorläufig festgenommen wurde. Der Haftprüfungstermin dauert zur Stunde noch an." Stadler wird nun ebenso in der Abgasaffäre als Beschuldigter geführt.

Der Volkswagen-Konzern kommt im Zuge der Abgasaffäre nicht zur Ruhe. Am Montagfrüh wurde nun der höchstrangige Top-Manager des Konzern, Audi-Vorstandschef Rupert Stadler, festgenommen. Audi hat die Festnahme bestätigt.

"Der Beschuldigte wurde der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat", teilte die Staatsanwaltschaft München II mit. Als Grund nannte die Behörde Verdunkelungsgefahr.

Ein VW-Sprecher bestätigte die Festnahme. "Darüber hinaus können wir uns vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen inhaltlich nicht äußern. Für Herrn Stadler gilt weiterhin die Unschuldsvermutung."

Vorige Woche soll die Staatsanwaltschaft München II bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Stadler sowie gegen ein weiteres Mitglied des Audi-Vorstands eingeleitet haben. Die Anklage lautet auf "Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung".

Den Beschuldigten wird zur von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in Europa in den Verkehr gebracht zu haben.

Stadlers Privaträume wurden bereits vorige Woche von den Ermittlern untersucht.

Die Zahl der Beschuldigten stieg damit auf 20.

Der Audi-Chef war bisher in der Abgasaffäre ohne Schrammen davon gekommen. Nun wir auch ihm angelastet, als einer der Top-Manager des VW-Konzerns schon wesentlich früher von den Manipulationen an den Dieselmotoren unterrichtet gewesen zu sein.

Laut "Süddeutsche" hätten die Ermittler bei früheren Razzien bereits Hinweise bekommen, dass Audi-Vorstandschef Stadler im Jahr 2015 E-Mails erhalten habe, in denen es um die manipulierte Abgasreinigung der Motoren ging. Bereits im März 2017 sowie im Februar 2018 haben die Ermittler Razzien in der Audi-Zentrale in Ingolstadt sowie im Audi-Werk in Neckarsulm durchgeführt. Audi soll in den USA und Europa von 2009 an rund 220.000 Dieselautos mit Schummelsoftware verkauft haben.

Stadler könnte trotz Kenntnis der Manipulationen in Kauf genommen haben, weiterhin Autos mit den illegalen Abschalteinrichtungen in Europa verkauft zu haben. Sollte das bewiesen werden, wäre das Kundenbetrug.

Der Aufsichtsrat tagt

Die Personalie Stadler soll bei der Sitzung des Aufsichtsrats des Volkswagenkonzerns am Montag auf der Agenda stehen. Ein Ablöse galt noch bis zum Wochenende als unwahrscheinlich. Stadler ist seit elf Jahren Chef der VW-Tochter Audi.

Seit Ende 2015 hatten sechs Audi-Vorstände ihren Hut nehmen müssen. Gegen Stadler waren immer wieder Rücktrittforderungen laut geworden.

Der Dieselskandal selbst wurde im September 2015 aufgedeckt. Die Aufdeckung der illegale Abschalteinrichtungen für die Steuerung von Dieselmotoren wurde von der US-Umweltbehörde EPA aufgedeckt. Der VW-Konzern wollte damit die US-Abgasnormen umgehen.

Der Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns Martin Winterkorn musste im November 2015 zurücktreten.

Nach der Festnahme von Audi-Chef Rupert Stadler haben die Vorzugsaktien von Volkswagen am Montag deutlich nachgegeben. Mit einem Abschlag von 1,93 Prozent auf 157,93 Euro waren sie am Vormittag der größte Verlierer im Dax. VW-Papiere gaben damit wesentlich stärker nach als die Papiere von BMW (-0,9 Prozent) und Daimler (-1 Prozent).