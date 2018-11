Die besten ATX-Vorstände des Jahres 2018

Die besten CEOs und CFOs: Willy Van Riet (Wienerberger), Manuel Taverne (in Vertretung für Robert Machtlinger, FACC), Bernhard Gröhs und Karin Mair (Deloitte), Ernst Vejdovszky (S IMMO), Robert Gillinger (Börse Express), Peter Kollmann (VERBUND), Friedrich Spandl (in Vertretung für Enver Sirucic, BAWAG)

Das Beratungsunternehmen Deloitte hat die erfolgreichsten CEOs und CFOs börsennotierter Unternehmen in Österreich ausgezeichnet.

Die besten Manager von ATX-Unternehmen für das Jahr 2018 stehen fest. „Die heutige Zeit erfordert von Führungskräften nicht nur Erfahrung und Beständigkeit, sondern auch einen Innovationsgeist und ein hohes Maß an Flexibilität. Die diesjährigen Gewinner der CEO & CFO Awards zeigen, dass diese Anforderungen kein Widerspruch sein müssen“, betonte Bernhard Gröhs, CEO von Deloitte Österreich, der gemeinsam mit dem CFO Club Austria und dem Börse Express den Preis vergeben hat.

Die Entscheidung setzt sich aus dem Jury-Urteil sowie der Analyse der Unternehmenskursentwicklung zusammen. Die Jury bildeten die CEOs und CFOs selbst. Der CFO Newcomer des Jahres wurde vom CFO Club Österreich gewählt.

CEO des Jahres: Ernst Vejdovszky, Vorstand der S IMMO

Die Wahl zum besten nationalen CEO fiel in diesem Jahr auf Ernst Vejdovszky, Vorstand der S IMMO. Mit seiner mutigen und modernen Unternehmenspolitik konnte Vejdovszky laut Deloitte die Marke S IMMO erfolgreich neu positionieren. Er beeindruckte außerdem durch seinen unverkennbaren Stil und seine fundierte Expertise im Immobilienbereich. "Als Vorstand erlebt man viele Hochs und Tiefs, verzeichnet Erfolge, aber muss auch manchmal eine Niederlage einstecken. Diese Auszeichnung beweist, dass wir über all die Jahre viel richtig gemacht haben und nach wie vor auf dem richtigen Weg sind", so Vejdovszky.

CFO des Jahres: Peter Kollmann vom Verbund

Als bester nationaler CFO wurde Peter Kollmann, CFO der Verbund, ausgezeichnet. Er führt seinen Bereich mit sicherer Hand und überzeugte unter anderem durch herausragendes Risikomanagement sowie innovative Produkte im Bereich Green Bonds. Sein Mut zu neuen Wegen wurde von der Jury besonders honoriert. „Wir sehen den Award als Auszeichnung für unser Bestreben nach Innovation und Nachhaltigkeit im Finanzbereich. Verbund hat den ersten Green Bond eines Unternehmens in der DACH-Region und den ersten digitalen grünen Schuldschein weltweit begeben. Aktuell arbeiten wir an einem weiteren Meilenstein: Der Umsetzung eines ESG Linked Syndicated Loans.“ so Kollmann.

Bester internationaler CEO: Robert Machtlinger vonFACC

Zum besten internationalen CEO wurde Robert Machtlinger, CEO der FACC AG, gekürt. Der Visionär ist maßgeblich für die ausgezeichnete Performance des Flugzeugzulieferers verantwortlich und zeichnet sich laut Jury vor allem durch seinen teamorientierten Führungsstil, exzellentes Know-how und eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz aus. „Gemeinsam haben wir es geschafft die FACC Position als führendes Technologieunternehmen in der Luftfahrzeugbranche auszubauen, das beste Ergebnis der Firmengeschichte zu erwirtschaften und die Aufnahme in den ATX zu erreichen“, so Machtlinger.

Bester internationaler CFO: Van Riet, CFO der Wienerberger

Internationaler CFO des Jahres ist heuer Willy Van Riet, CFO der Wienerberger. Der gebürtige Belgier beweist neben der musterhaften Gestaltung des Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichtes ein gutes Gespür für Finanzkonzepte. Mit ihm als Finanzvorstand konnte das Unternehmen die Entwicklung vom Ziegel- zum Baustoffkonzern auf beeindruckende Weise meistern. „Der Award bestätigt den Wachstumskurs und die klare Strategie von Wienerberger. Wir setzen auf drei Eckpfeiler: Operational Excellence, organisches Wachstum sowie Wachstumsakquisitionen und Portfoliobereinigungen", sagt Van Riet.

Kür zum CFO Newcomer gewann Enver Sirucic von der Bawag

Der Award CFO Newcomer des Jahres ging an Enver Sirucic, CFO der BAWAG Group AG. Besonders hervorgehoben wurde seine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung sowie der erfolgreichen Expansion der Bank nach Deutschland.

Hochkarätiges Publikum

Nach der feierlichen Vergabe der Auszeichnungen hatten die Gäste Gelegenheit zum Austausch. Unter ihnen waren Christoph Boschan (CEO, Wiener Börse), Reinhard Florey (CFO, OMV), Franz Hiesinger (CFO, Mayr-Melnhof Karton), Alexander Schallenberg (Leiter EU-Sektion, Bundeskanzleramt), Andreas Schmidradner (Prokurist, B&C Industrieholding), Monika Stoisser-Göhring (CFO, AT&S), Manuel Taverne (Director Investor Relations, FACC AG), Franz Witt-Dörring (Vorstandsvorsitzender, Schoellerbank AG) sowie Eduard Zehetner (ehemalige CEO, Immofinanz ).