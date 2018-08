Apple mausert sich zur 1000-Milliarden-Dollar-Company

Der US-Computer- und Telefonhersteller Apple hat einmal mehr die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Milliardengewinne gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessert. Die Apple-Aktie legt kräftig zu und ist auf Rekordhöhe. Der US-Konzern könnte die erste Company werden, die über 1000 Milliarden Dollar Börsenwert erzielt.

Cupertino (Kalifornien). Apple hat einen Lauf. Auch wenn schon vor gut fünf Jahren die Experten einen Abgesang intonierten und monierten, dass die Abhängigkeit vom Vorzeigeprodukt iPhone zu groß und die Börsenstory absehbar ein Ende finden werde, hat das Unternehmen allen Prognosen zum Trotz den Weg am Börsenhimmel eingeschlagen: Apple ist das teuerste Unternehmen der Welt. Die 1000-Milliarden-Dollar Marke ist nur noch 1,9 Prozent entfernt. Per 1. August 2018 (MEZ) 17:50 Uhr) ist das Unternehmen 982 Milliarden Dollar wert.

Die Aktie legte schon im nachbörslichen Handel am Dienstag um fast drei Prozent zu. Am Mittwoch konnte die Apple-Aktie (ISIN US0378331005/AAPL) im frühen Handel schon fast sechs Prozent zulegen. Die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert ist also in Griffweite. Die Aktie noitiert mit 201,32 Dollar bereits auf Allzeithöchstniveau (siehe Chart).

© Bankdirekt.at

Zuvor hatte Apple am Dienstag nach Börseschluss wieder einmal die Analysten-Erwartungen weit übertroffen. Die Verkaufsstory des Top-Sellers iPhone geht mit unverminderter Stärke weiter. Der iPhone-Umsatz sprang im Jahresvergleich entsprechend um ein Fünftel hoch. Das half auch, die Umsatzerwartungen von rund 52 Milliarden Dollar zu übertreffen. Der Konzern steigerte den Quartals-Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn stieg um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar.



Auch das iPhone X (Neupreis ab 1.149 Euro) verkauft sich weiterhin gut. Konzernchef Tim Cook hat es erneut als das "populärste Modell" bezeichnet. Für das laufende Quartal prognostizierte Apple einen Umsatz von 60 bis 62 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Schätzungen.

Welthandy iPhone

Und da Börsianer den Blick stets in die Zukunft richten, werden nun die Blumen gestreut. Dass der chinesische Mobiltelefonhersteller Huawei just am heutigen Tag Apple vom zweiten Rang der Weltranliste der Smartphonehersteller verdrängt hat, scheint die Analysten nur wenig zu beindrucken. Huawei hat ebenso ein kräftige Lebenszeichen gegeben. Mit einem Absatzzuwachs von 41 Prozent haben die Chinese 54,2 Millionen Smartphones verkauft. Marktführer bleibt weiterhin Samsung mit 71,5 Millionen Smartphones (minus zehn Prozent im Jahresvergleich) vor Huawei und Apple.

Doch die Anzahl der verkauften Stück bringt die Analysten noch nicht aus der Ruhe. Noch weniger Apple-Chef Tim Cook - so lange dieser mit steigenden Preisen und Profiten pro verkauftem Stück aufwarten kann. Tim Cook genießt auch mit seinen Aussagen fast unumschränktes Vertrauen. Selbst die Steuernachzahlungen in Irland scheinen niemand mehr zu beeindrucken, nachdem Cook die Karten auf den Tisch gelegt hatte.

Cook, der erfolgreiche Erbe

Tim Cook hatte nach dem Tod von Apple-Mitgründer und CEO Steve Jobs die Leitung des Konzerns übernommen. Jobs war am 5. Oktober 2011 im Alter von 56 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben. Dem bis dahin wenig bekannten Cook wehte zu Beginn heftiger Gegenwind entgegen. Cook wurde zwar zugetraut, das Unternehmen fortzuführen. Dass er den Höhenflug über Jahre fortsetzen könnte, hatte man dem im Vergleich zu Jobs mit weit weniger Charisma ausgestatteten Cook eher nicht zugetraut. Cook haftete ein zu technokratisches Image an.

Der 57jährige Cook hat einen Universitätsabschluss in Industrial Engineering. Er ist seit dem Jahr 1998 bei Apple. Steve Jobs soll den aus Alabama stammenden Cook höchstpersönlich engagiert haben. Schon in den Jahren 2004 und 2009 hatte Cook kurzzeitig Steve Jobs vertreten, als dieser aus gesundheitlichen Gründen Auszeiten nehmen musste. Bereits 2004 wurde Cook einer der engsten Vertrauen von Apple-Gründer Jobs. Ab dem Jahr 2005 hatte er als COO das operative Geschäft von Apple bereits übernommen.

Und Cook feilte schon damals gemeinsam mit Steve Jobs an der Strategie des Unternehmens mit. Das perfekte "Eco-System", neben Computern und Servern auch Musikabspielgeräte, Mobiltelefone, Tablet-Computer und Uhren sowie Software, Musik und Mini-Anwendungen zu verkaufen oder gratis den Geräten mitzugeben, hatte Cook entscheidend mitgeprägt.

Apples neue Geldquellen

So ist es auch kein Wunder, dass Apple nicht nur beim iPhone-Verkauf, sondern auch bei Services und Diensten deutlich zulegen konnte. Auch das Dienste-Geschäft zieht kräftig an. Die Erlöse mit Apps, Online-Speicher (iCloud) und dem Musik-Angebot Apple Music wuchsen um 31 Prozent auf 9,55 Milliarden Dollar.

Der iPad-Absatz legte um ein Prozent auf 11,55 Millionen Geräte zu. Einzig die Verkäufe der Mac-Computer schwächelten im letzten Quartal mit einem Rückgang um 13 Prozent auf 3,7 Millionen Geräte. Der Umsatz sank aber lediglich um fünf Prozent - was von einem höheren Anteil der teureren Pro-Modelle zeugt.

Zahlen mit Apple

Ein weiterer Joker für Apple ist der Bezahldienst Apple Pay, der nun auch in Europa verfügbar gemacht wird. Noch in diesem Jahr soll das Zahlungsservice nach auch nach Österreich kommen. Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt.

Bei Apple Pay können ein iPhone oder eine Appel Watch die Bank- oder Kreditkarte ersetzen. Zum Bezahlen hält man die Geräte an der Kasse an das Terminal - so wie das heute schon bei vielen Kassen mit einer entsprechenden Bankomat- oder Kreditkarte möglich ist. Mit Apple Pay wird man auch Online-Käufe, etwa in Apples eigenen iTunes Store bezahlen können.