Das Online-Schnäppchen-Event "Single's Day" wird in China mit Mega-Shows begleitet, an denen vor allem Top-Künstler aus den USA, Japan und China teilnehmen.

Der diesjährige "Single's Day" hat gleich zu Beginn den Umsatzrekord gebrochen: Alleine in der erste Stunde ist am 11. November der Umsatz um 22 Prozent gestiegen. Mehr als 200.000 Marken nehmen am Schnäppchen-Event teil.

Shangha. Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba ist der große Profiteru, des erst vo zehn Jahren gegründeten Einkaufstag "Single's Day". Gleich zum Start hat Alibaba am weltgrößten Online-Schnäppchen-Events einen neuen Umsatzrekord erzielt. In der ersten Stunde des "Single's Day" seien 84 Mrd. Yuan (10,88 Mrd. Euro) erlöst worden, 22 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die Umsatzschwelle von einer Milliarde Dollar (907 Millionen Euro) bereits nach 68 Sekunden geknackt.

Mehr als 200.000 Markenartikelunternehmen sollen laut Alibaba an dem Event teilnehmen. Nebst Umsatzsteigerungen hat auch die Zahl der Online-Kunden kräftig zugelegt. Rund 500 Millionen Kunden seien heuer im Netz, was um rund 100 Millionen mehr sind als vor Jahresfrist.

2018 hatte Alibaba bei der mit dem "Black Friday" oder "Cyber Monday" vergleichbaren Aktion binnen 24 Stunden insgesamt rund 30 Mrd. Dollar (27,19 Mrd. Euro) umgesetzt. Das war zwar ein Plus von 27 Prozent zum Vorjahr, aber gleichwohl der prozentual geringste Anstieg in der zehnjährigen Geschichte des "Single's Day".

Top-Stars für die Kaufstimmung

Begleitet wird der Schnäppchenevent mit Mega-Shows weltberühmter Künstler, die für die Stimulierung der Kaufbereitschaft sorgen. Heuer hat der chinesische Pianist Lang Lang gemeinsam mit der deutsch-koreanischen Pianistin Gina Alice aufgespielt. Die Sängerinnen Taylor Swift aus den USA sowie die japanische Hanazawa Kana haben an der Perfomance ebenos teilgenommen.

Alibaba dominiert zwar den Markt, hat aber im Rivalen Konkurrenz. Zudem wird der Wettbewerber Pinduoduo beliebter, der Kunden in weniger wohlhabenden Städten Chinas umwirbt.