Niki Lauda, der am 20. Mai 2019 verstorbene dreifache Formel-1-Weltmeister, Flugunternehmer und Querkopf, wird in Wien beigesetzt. Mehrere hundert Ehrengäste erwiesen dem Nationalhelden die letzte Ehre.

„Niki komm gut heim“, rief ein Trauergast dem Sarg hinterher. Einer von vielen, die trotz Regen und Kälte zum Wiener Stephansdom gekommen waren, um der Rennfahrerlegende Niki Lauda die letzte Ehre zu erweisen. Geduldig wartete die Menschenmenge, um eingelassen zu werden. Gegen acht Uhr wurde dann unter dem Geläute der Heidenturm-Glocken der schlichte Holzsarg von Niki Nazionale in den Dom getragen und in der Vierung abgesetzt. Witwe Birgit Lauda legte einen Lorbeerkranz auf den Sarg, Sohn Lukas einen Rennfahrerhelm. Es folgte eine kurze Zeremonie von Dompfarer Toni Faber.

Im Anschluss zogen hunderte Fans und Bewunderer des Formel-1-Helden in die Kirche ein und hielten kurz vor dem Sarg ihres Idols inne. Manche trugen rote Kappen in Erinnerung an den Verstorbenen und auch so manche Ferrari-Jacke wurde gesichtet. Die Trauer war groß.

Nach Ende der Aufbahrung begannen die Vorbereitungen für das Requiem, zu dem 400 Gäste geladen waren. Ein Aufgebot von Wegbegleitern aus der Formel 1, Politikern und Wirtschaftsgranden nahm den Seiteneingang des Steffels, um der Verabschiedung beizuwohnen.

Zu den ersten prominenten Trauergästen zählten Niki-Freund und Event-Manager Hannes Jagerhofer, ORF-Chef Alexander Wrabetz und Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder. Die Liste der Ehrengäste war lang: Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig kamen auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, Szenegastronom Bernd Schlacher, Hoteliers-Dame Elisabeth Gürtler, Ex-Politiker Rudolf Streicher und viele Kollegen aus dem Motorsport wie Luca di Montezemolo, Toto Wolff, David Coulthard, Eddi Jordan, Helmut Marko, Jackie Steward, Jacky Ickx oder Mattia Binotto. Als letzter fuhr Terminator Arnold Schwarzenegger in einer Limousine vor und huschte mit Heater Milligan kurz vor 13 Uhr in den Dom.

Dompfarrer Toni Faber begrüßte die Gäste und versicherte: „Sterben ist nicht nur Verlust. Für uns Christen kann Sterben auch Ankommen und Heimkommen bedeuten. Wir beten in dieser Stunde, dass Niki angekommen ist.“ Van der Bellen war sichtlich gerührt bei seiner Rede: „Wir stehen an der Bahre eines großen Österreichers. Good bye bye world champion, bye, bye, danke für alles.“ Gerhard Berger richtete sehr persönliche Worte an seinen Freund Niki, den er hoffe, irgendwann wiederzusehen: „Ich ziehe mein imaginäres Kapperl vor dir.“ Und Arnold Schwarzenegger meinte: „Niki war eine Ikone. Er war ein österreichischer Schatz. Er war einer meiner besten Freunde.“ Am berühendsten waren wohl die Fürbitten von Nikis jüngsten Kindern Mia und Max, die sich von ihrem Papa verabschiedeten.

Kurz vor 15 Uhr wurde Niki Laudas Sarg aus dem Dom getragen, Motorsportgrößen wie Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Alain Prost, Jean Alesi und Gerhard Berger geleiteten den Sarg aus der Kirche. Danach trat der dreifache Formel-1-Champion seine letzte Reise an.