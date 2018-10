Arbeitslosigkeit im September um 8 Prozent gesunken

Die Arbeitslosigkeit sinkt weiterhin. Dennoch sind 344.921 Personen ohne Job. Die Zahl der offenen Stellen ist um 27,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit wird von allen Bundesländern gemeldet.

Wien. Die Hochkonjunktur hat weiterhin positive Effekte auf die Arbeitsmarkdaten: Die Arbeitslosigkeit ist im Herbst weiter gesunken. Ende September waren 344.921 Personen arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Das ist in Rückgang zum Vorjahresmonat um 8,0 Prozent.

Ebenso angestiegen ist die Zahl der offenen Stellen. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen ist um 27,4 Prozent auf 79.575 gestiegen. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung ging um 0,7 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent zurück.

Die Beschäftigung stieg um 2,4 Prozent bzw. 90.000 Personen auf 3,795 Millionen unselbstständig Beschäftigte.

Regional betrachtet ging die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zurück. Besonders bei Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen sank die Arbeitslosigkeit deutlich, geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des AMS. Beim Lehrstellenmarkt gibt es noch immer ein größeres Angebot als nach nachgefragt wird.

© APA/Martin Hirsch

Die größten Rückgänge gab es - wie in den Vormonaten - in Tirol (-16,0%) und der Steiermark (-12,1%). Überdurchschnittliche Rückgänge verzeichnen auch Oberösterreich (-10,7%), Kärnten (-10,6%), Niederösterreich (-9,3%) sowie das Burgenland (-8,3%). In Wien ging die Zahl der als arbeitslos beim AMS gemeldeten Personen um 3,2 Prozent auf 113.518 Personen zurück. Und auch bei den Schulungsteilnehmner kam es mit einem Minus von 15,1 Prozent auf 26.476 Perosnen zu einem kräftigen Rückgang.

Der Bauboom treibt an

Die Hochkonjunktur macht sic hvor allem im Bausektor,, dem Torusimus sowie im Handel bemerkbar. Die Bauwirtschaft verzeichnet per Ende September einen kräftigen Rückgnag bei den gemeldeten Arbeislosen gegenüber dem Vorjahresmonat: Die Arbeitslosenzahl ging um 12,8 Prozent zurück. In der Warenproduktion wurden um 9,9 Prozent weniger Personen arbeitslos gemedet.

Ebenso kam es zu einem kräftigen Rückgang im Tourismus, wo die Arbeitslosenzahl um rund zehn Prozent (-9,8%) zurückgegangen ist. Auch das Gesundheits- und Sozialwesen verzeichnet mit einem Minus von 9,0 Prozent einen kräftigen Rückgang. Der Handel hatte ebenso (-7,8%) einen überdurchschnittlichen Rückgäng verzeichnet. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung betrug 6,5 Prozent.

Mehr offen Lehrstellen als Suchende

Am Lehrstellenmarkt gibt es weiterhin einen Überhang an offenen Stellen. 237 Lehrstellen konnte bis Ende September nicht besetzt werden. Österreichweit gibt es ein uneinheitliches Bild, was das Angebot anbetrifft. In Oberösterreich kann ein Lehrstellensuchender unter vier Angboten auswählen, in Tirol und Salzburg kommen pro Lehrstellensuchende drei Angebote. In Wien schut der Lehrstellenmakrt anders aus. Die Nachfrage ist in der Bundeshauptstadt noch immer größer als das Angebot: Fast sechs Lehrstellensuchunde kommen auf eine sofort verfügbare Lehrstelle.