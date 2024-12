Wo die Wirtschaft noch voll abhebt

Etwa 40 Kilometer außerhalb von Polens Hauptstadt Warschau entsteht ein neuer Megaflughafen. Der Centralny Port Komunikacyjny, kurz CPK, soll in Baranów jährlich bis zu 34 Millionen Passagiere abfertigen können. Kostenpunkt: rund neun Milliarden Euro.

Der Megaflughafen ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, wie die Länder in Osteuropa mit Milliarden-Investitionen in Großprojekte Wachstum fördern. Vor allem 2025 wird, auch dank sinkender Zinsen, wieder ein Investitionsschub erwartet, sei es im Infrastrukturbereich, im Tourismus oder auch im Energiesektor. Großprojekte sind in Osteuropa leichter umzusetzen. Zum Teil, weil Regierungen weniger demokratisch agieren. Auch weil Umweltauflagen nicht so restriktiv sind wie in Mitteleuropa. Nicht zuletzt aber, weil die Bevölkerung Ostereuropas immer noch nach mehr Wohlstand strebt. Und Großprojekte werden daher mehrheitlich begrüßt und nicht bekämpft.

Das Flughafenprojekt bei Warschau demonstriert daher nicht nur das neue Selbstbewusstsein Polens, es markiert auch den Anspruch, zu einem der wichtigsten Geschäftszentren Europas zu werden. Das Land an der Weichsel hat sich dank EU-Förderungen und ­dynamischer Wirtschaftspolitik zum Wachstumsmotor Europas entwickelt. Die Europäische Kommission hat zum Jahresende 2024 weitere 9,4 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds genehmigt. Auch für die Vienna Insurance Group, die in 30 CEE-Ländern präsent ist, ist das Land, in der die wirtschafts­politisch und weltanschaulich liberale sowie EU-freundliche Bürgerplattform unter Donald Tusk regiert, ein wesentlicher Faktor. „Besonderen Fokus legen wir auf Polen, wo auch das Wirtschaftswachstum 2025 bei 3,7 Prozent liegen soll. Wir haben uns in diesem Jahr durch Zusammenlegungen von Gesellschaften in Polen neu aufgestellt und sind mit drei starken und innovativen Unternehmen auf dem sehr wettbewerbsintensiven polnischen Markt bestens positioniert“, beschreibt Hartwig Löger, CEO der VIG, das Engagement in Polen.

Polen wächst dreimal schneller als der EU-Durchschnitt und ist zugleich Primus inter Pares in einigen Ländern Osteuropas. Denn auch die anderen für Österreich wichtigen Visegrád-Staaten Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slowenien werden nach Einschätzung des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsforschung wiiw ihr Wachstum 2025 auf 3,1 Prozent steigern.

Doch natürlich bleibt auch die CEE-­Region nicht von den wirtschaftlichen Problemen Kerneuropas verschont. Zu eng ist die wirtschaftliche Verflechtung mittlerweile. „Die Krise in Deutschland lastet wie ein Mühlstein auf vielen Volkswirtschaften der Region und begrenzt ihre Wachstumsaussichten“, stellt der stellvertretende ­wiiw-Direktor Richard Grieveson fest.

Das manifestiert sich auch in der sinkenden Produktion in der Automobilindustrie, deren Exporte etwa in der Slowakei rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung ausmachen, und auch in Tschechien, Slowenien und Ungarn etwa 15 Prozent des BIP entsprechen. Haupttreiber des Wachstums in den EU-Mitgliedern Ostmittel­europas bleibt jedenfalls der private Konsum aufgrund stark steigender Reallöhne. Und staatlich finanzierte Großprojekte.

Der Ausblick auf die Entwicklung von Russland und der Ukraine ist laut wiiw schwierig. Wie sich der Angriffskrieg Russlands weiterentwickelt, ist nicht vorherzusehen. Aktuell ist die Wirtschaft der Ukraine vom Krieg schwer gezeichnet. Im Falle eines Wiederaufbaus, könnte sie aber wieder stark wachsen.