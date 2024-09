„Uns ist das Wir-Gefühl abhanden gekommen“

Ist das auch ein Erfolgsgeheimnis der Best Managed Companies, die Deloitte mit einem Award auszeichnet?

Rauchensteiner: Ja, das ist ein Punkt. Ein zweiter, sehr wesentlicher, ist die Diversifikation. Wer nur ein ­Produkt anbietet, ist krisenanfälliger als Unternehmen mit einem breiteren Portfolio, das ist ja keine Frage. Was wir bei erfolgreichen Unternehmen auch sehen, ist das Bemühen, von Finanzpartnern möglichst unabhängig zu sein. Investitionen werden nach Möglichkeit aus dem Cashflow finanziert. Denn das Ausreizen von Finanzierungsmöglichkeiten macht besonders krisenanfällig und führt schnell zu Schieflagen. Das Entscheidende ist aber – und das sehen wir bei der Analyse der Best Managed Companies immer wieder – die Bereitschaft, das eigene Geschäftsmodell permanent auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, ob es zukunfts­fähig ist. Dazu gehört vor allem, die Kundenerwartungen der Zukunft zu antizipieren. Das bedeutet Aufwand und bindet Ressourcen, ist aber in stürmischen Zeiten ein zentraler Faktor, warum manche Unternehmen krisenresilienter sind als andere.

Layr-Gizycki: Aus meiner Sicht ist der direkte Kontakt zum Kunden, das Zuhören, was der für Wünsche und Probleme hat, ein wichtiger Erfolgsfaktor mittelständischer Unternehmen.

Die Auszeichnung „Best Managed ­Companies“ wird heuer zum vierten Mal verliehen. Was hat sich in dieser Zeit bei den Themen geändert?

Rauchensteiner: Die Grundlogik unseres Programmes hat sich nicht geändert: Wir evaluieren die vier Themenbereiche Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment sowie Governance & Finanzen. Damit können wir das Unternehmen gesamthaft abbilden, was ja auch das Alleinstellungsmerkmal dieses Programms ist. ESG und Nachhaltigkeit waren von Anfang an zentrale Themen, aber künstliche Intelligenz hat natürlich an Stellenwert gewonnen. Da gibt es jetzt viel konkretere Antworten, was Einsatzmöglichkeiten und Chancen betrifft als vor vier Jahren.

Die Teilnahme an „Best Managed ­Companies“ umfasst Workshops, Fragebögen und Benchmarking und bedeutet echten Aufwand. Warum tun Betriebe sich das an?

Layr-Gizycki: Das Management bekommt ein ehrliches und fundiertes Feedback, Deloitte wirkt hier wie ein Sparringpartner. Das lohnt den ­Aufwand schon.

Rauchensteiner: Durch den gemeinsamen Prozess werden die Unternehmen quasi gezwungen, sich ihre Struktur und das Zusammenwirken der Managementprozesse genau anzuschauen und aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und die Tiefe der Details und die Ernsthaftigkeit, mit der die Unternehmen das betrieben haben, hat uns heuer ­besonders beeindruckt. Dass sich dieser Aufwand lohnt, sieht man an der Tatsache, dass manche der Unternehmen diese Unterlage als Kernelement ihrer Onboardingprozesse verwenden, weil das vorher noch nie in vergleichbarer Weise formuliert worden ist.

Aus der Vogelperspektive betrachtet: Gibt es ein gemeinsames Merkmal ­erfolgreicher Unternehmen?

Rauchensteiner: Das hohe Engagement und die große Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist auffällig und zeigt sich bei sehr, sehr vielen Teilnehmern an diesem Programm. Vom Gratiskindergarten über das betriebliche Gesundheitsprogramm bis zum Notfallfonds – da wird niemand alleingelassen. Das ist wirklich beeindruckend.

Österreich erlebt gerade eine Industrie-Rezession. Rückt jetzt wieder der Mittelstand als stabilisierender Faktor stärker in den Blickpunkt?

Layr-Gizycki: Der Mittelstand ist das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass uns die großen Unternehmen nicht ins Ausland abwandern. Und das erfordert Standortpolitik und vor allem Planungssicherheit, sonst wird das nicht gelingen.