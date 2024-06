Start in die Zukunft der Arbeitswelt

Franz Solta :

Bei New Work geht es um die neue Arbeitswelt mit ihren ­veränderten Erwartungen. Es geht um

Life-Work-Balance, um Partizipation an Entscheidungsprozessen, selbstbestimmtes Arbeiten, mehr Transparenz und Wertschätzung. Ganz wichtig ist die Kommunikation auf Augenhöhe. Wir haben das Thema New Work für uns aufgegriffen und zwei Jahre lang mit unseren Führungskräften an der Frage gearbeitet, wie wir diese New Work in der Gewista leben wollen.