Medikamentenversorgung hat viele Facetten

Denkt man an die pharmazeutische Industrie, haben viele von uns anonyme Großunternehmen vor Augen. Doch die Realität ist weit vielfältiger, gerade bei uns: Die österreichischen produzierenden pharmazeutischen Unternehmen sind überwiegend Klein- und Mittelbetriebe, gemessen an der Zahl ihrer Mitarbeitenden. Was alle Unternehmen, ganz unabhängig von ihrer Größe, verbindet, ist, dass sie mit vereinten Kräften, ganz so wie Zahnräder in einem Uhrwerk, zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung mit Arzneimitteln beitragen. Wenn da nur bessere Rahmenbedingungen wären...