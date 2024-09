Die Beispiele illustrieren: Kärnten ist in vielen Bereichen Vorreiter in Sachen Green Economy. In kaum einem anderen Bundesland haben sich so viele innovative Öko-Pioniere angesiedelt, gibt es so engagierte Forscherinnen und Forscher, ist die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft so eng. Gezielt vorangetrieben wird diese Entwicklung auch vom Standortmarketing Kärnten, denn das Ziel ist klar definiert: Ab 2025, also bereits nächstes Jahr, soll die Produktion in vielen Unternehmen in Kärnten CO 2 -neutral sein.

Die Voraussetzungen dafür sind gut. Die Wirtschaft hat eine starke Cluster-Kultur und legt seit Jahren einen Fokus auf smarte Spezialisierung, speziell bei grünen Technologien. Zudem verfügt Kärnten über reichlich Ressourcen als ­Basis für grünes Wirtschaften. Rund um den nachwachsenden Rohstoff Holz gibt es eine starke Industrie, und bei der Energieerzeugung ist Kärnten ohnehin im grünen Bereich: Schon jetzt wird Strom zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt, vor allem aus Wasserkraft. Entsprechend hoch ist der Anteil der Green Economy an der Wirtschaftsleistung Kärntens.

„Gemessen an der Wirtschaftskraft Kärntens gibt es im Green-Tech-Bereich eine starke Konzentration, die dem Wirtschaftsstandort eine exzellente Ausgangsposition in der grünen Transformation bietet“, sagt auch Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green Tech Valleys. Dieser Cluster ist einer der Treiber der Green Economy in Österreichs Süden. Rund 300 Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Kärnten und der Steiermark sind hier vernetzt und bilden einen der weltweit wichtigsten Technologie- und Innovations-Hotspots für Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft.

Aktuell ist das Green Tech Valley Partner beim B2GreenHub im Zuge eines EU-Interreg-Projektes. Dabei geht es um den Aufbau einer großen Plattform, die helfen soll, die Herausforderungen im Zusammenhang mit den EU-Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu meistern. „Die Plattform soll einen Überblick über Lösungsmöglichkeiten, Forschungseinrichtungen sowie Förderungen und Finanzierungen geben“, erläutert Ines Güsser-Fachbach, die die Ausschreibung für das Green Tech Valley betreut.