Draußen vor der Tür

GUTE REISE. Trotz aller Fortschritte im digitalen Bereich setzt Gewista aber auch weiterhin auf die Stärke des Zusammenspiels von analogen und digitalen Medien. Dieses Konzept hat sich längst bewährt und wird ständig weiterentwickelt. „Unterschiedliche Mediengattungen werden einander künftig noch mehr überschneiden und ergänzen und für eine komplette User Journey sorgen“, erklärt Wagner.

Wie so eine User Journey aussehen kann, zeigt die Gewista in den mittlerweile vier größten Shoppingcentern in Österreich. Neben der SCS und dem Donauzentrum gehören seit heuer auch noch die Shopping City Seiersberg bei Graz und der Salzburger Europark zum Gewista Retail Media Portfolio. Mittels digitaler City Lights und ausgeklügelter Kampagnen spricht man direkt am Point of Sale Zielgruppen an, die wohl ohnehin schon in guter Konsumlaune sind. Das macht Retail Media für Werbetreibende besonders attraktiv. Zumal mit den Werbemöglichkeiten von Gewista die Customer Journey nicht erst in der Shoppingmall beginnt. „Wir begleiten Konsumentinnen und Konsumenten mit unseren Werbeträgern wie Plakat, City Lights, Premium Boards oder Premium Screens zu den und in die Shoppingcenter“, so Sales-Chefin Groh über den Erfolg von Retail Media, der sich in Hunderten umgesetzten Kampagnen für weit mehr als 200 Kundinnen und Kunden in den letzten drei Jahren widerspiegelt.

Und die Reise geht weiter. Ganz neu bietet Gewista etwa ein sogenanntes ­Premium Board Bundle an. Es soll das Potenzial der Außenwerbung noch weiter ausschöpfen, wie Groh erläutert: „Dabei werden unsere Premium Boards mit ­Plakat, City Lights oder digitalen City Lights kombiniert und sorgen so für eine bestmögliche Performance hinsichtlich Reichweite, Sichtbarkeit und Standort­qualität.“

Die Idee dahinter zielt darauf ab, die Umsätze sowohl bei digitalen als auch bei analogen Werbemedien zu steigern – und unterstreicht einmal mehr die Bedeutung eines erfolgreichen Zusammenspiels unterschiedlicher Formate. Denn, so Hansjörg Hosp, der als COO der Gewista-Gruppe für einen reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts sorgt: „Die Außenwerbung ist das letzte verbliebene Massenmedium in Österreich und bietet mit DOOH auch noch ausreichend Platz für Neues. Die Kombination aus beiden Welten, analog und digital, bietet Raum für kreative und werbewirksame Auftritte.“