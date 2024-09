Turbo für den digitalen TV-Boom

Der Markt für ­Video über das Internet verspricht viel. So soll am OTT-Videomarkt in Europa laut dem Marktforscher Statista heuer einen Umsatz von 52,21 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Bis 2029 wird von einer jährlichen Wachstumsrate von 5,36 Prozent ausgegangen. Aktuell liegt die Nutzerdurchdringung schon bei gut 67 Prozent, bis 2029 sollen es über 75 sein. Dann werden rund 637 Millionen Menschen in Europa Video über das Internet nutzen. In Österreich wird der OTT-Video-Markt bis 2029 um 35 Prozent wachsen, da immer mehr Unternehmen auf TV-as-a-Service-Lösungen setzen. Um das komplette TV-Erlebnis zu erhalten, werden lineares Livefern­sehen, Video-on-Demand-Mediatheken und integrierte Streamingdienste vereint. Und all dies funktioniert in einer einzigen App ohne Gerätebindung.

Die ORS-Gruppe bietet Großkunden wie Kabelnetzbetreibern, Rundfunkveranstaltern oder Organisationen hierzu Komplettpakete für neue TV-Plattformen. „TV-as-a-Service bietet Zugang zu zahlreichen TV-Kanälen, sorgt für die Content-Rechte und steigert mittels KI-basierten Empfehlungstechnologien die Nutzerbindung“, erklärt Wagenhofer.

Die Zuschauer:innen bekommen also genau jene Inhalte präsentiert, die sie interessieren. Das können etwa Highlights von Sportereignissen oder Kulturveranstaltungen sein. Eingesetzt wird die neue Technologie beispielsweise von Kärnten TV (kaernten.tv). Damit bietet die Kärntner Landesregierung ein neues Service mit zahlreichen Videoinhalten. Das Interesse an TV-as-a-Service ist auch in anderen Bundesländern und Kulturorganisation sehr groß.