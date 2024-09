Zwar zeigen sich auch deutliche Rezessionsspuren, im Nachklang der Corona-Krise 2022/23 waren die Rückgänge im operativen Geschäft beträchtlich, der Netto-Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit sank von rund 812 auf 560 Millionen Euro. Und auch 2023/24 dürfte ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum der XXXLutz-Gruppe von dem Vernehmen nach nur knapp über einem Prozent auf rund sechs Milliarden Euro dank Inflation ein reales Minus ergeben.

Dennoch könnte der Konkurrenz das Lachen vergehen, denn Seifert und Saliger setzen ihren Eroberungsfeldzug ungerührt fort, von kleineren Einzelhändlern in Deutschland (Möbel Hesse, Tessner) über großen Ketten in Spanien und Portugal (Conforama Iberia) bis hin zum Onlinehändler home24, samt Delisting von der Börse. Mit Belgiens führendem Möbelhändler Gaverzicht als aktuell neusten Kooperationspartner ist man nun schon in 14 Ländern Europas tätig. Rechnet man Unternehmen hinzu, die in weiteren Beteiligungsgruppen angesiedelt sind, kommt man bereits auf 17 Länder.

Vor allem: Sie alle eint die Teilnahme am speziellen Giga-Einkaufverband, der einen Gutteil ihrer Ware liefert und somit eine indirekte Steuerungsfunktion hat - auch bei der Finanzsteuerung, die im XXXLutz-Reich über die Verrechnung von Markennutzungsrechten läuft. Als Dienstleister entwickelte Giga über 60 verschiedene Eigenmarken (u.a. Linda Natura, Beldomo, Escando, ambiente, Dieter Knoll, usw.), kommt mittlerweile auf 1.800 belieferte Standorte und einen Außenumsätze von bis zu 17 Milliarden Euro.

Und das dürfte bereits mehr sein, als Ikea in Europa absetzt. Zuletzt waren das 15 Milliarden, bei einem weltweiten Umsatz freilich von 47 Milliarden Euro.