Peter Bosek: "Ich war nur drei Tage sauer"

Peter Bosek :

Rückblickend betrachtet war es perfekt, wie es gekommen ist. Ich habe in der Zwischenzeit sozusagen mein Auslandssemester im Baltikum absolviert und mich dort noch einmal in eine komplett neue Situation begeben. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht, war eine extrem gute Vorbereitung für die neue Aufgabe. Also in Summe ist alles sehr rund gelaufen.