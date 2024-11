Infineon bekommt schwaches Autogeschäft zu spüren

Eine schleppende Nachfrage macht dem deutschen Halbleiter-Hersteller Infineon, der in Österreich unter anderem ein Werk in Villach betreibt, weiter zu schaffen. „Aktuell bieten unsere Endmärkte, mit Ausnahme von künstlicher Intelligenz, kaum Wachstumsimpulse, die zyklische Erholung verzögert sich", so CEO Jochen Hanebeck.