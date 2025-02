Ex-Meinl-Banker Weinzierl darf vorerst in London bleiben

Aufatmen bei Peter Weinzierl, dem früheren Chef der Meinl Bank. Der Ex-Banker, der vor drei Jahren in London auf Geheiß von US-Behörden verhaftet wurde und seither in Hausarrest verbleiben muss, wird vorerst nicht an die USA ausgeliefert. Das hat der High Court in London dieser Tage entschieden. Weinzierl wird ja Geldwäsche, Betrug und Steuerhinterziehung von den US-Behörden im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal Odebrecht vorgeworfen.