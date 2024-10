Der direkte Weg zur Traumuhr

Seit 2019 ist Bucherer Certified Pre-Owned federführend am Markt für Luxusuhren aus Vorbesitz präsent. Dank enger Verbindungen zu den renommiertesten Uhrenmarken der Welt und dank eines großen Kundenstamms von Uhrensammlern ist Bucherer mittlerweile weltweit einer der wichtigsten Player auf dem Certified-Pre-Owned-Markt. „Wir haben 2019 mit einer CPO-Lounge in unserem Flagship-Store in Genf gestartet“, berichtet Bucherer Global Director Watch Service und CPO Odilo Lamprecht. „Mittlerweile verfügen rund 50 Bucherer-Boutiquen weltweit über dezidierte CPOFlächen. Dabei ist es uns wichtig, die Zeitmesser in einer sehr ansprechenden Umgebung zu präsentieren.“

Im November 2020 wurde das Certified-Pre-Owned-Programm von Bucherer auch in die Niederlassung in Wien integriert. Seither konnten sich unzählige Bucherer-Kunden aus dem In- und Ausland ihre Uhrenträume erfüllen und je nach persönlicher Präferenz ihre Sammlungen bereinigen oder erweitern. Dass das CPO-Konzept weltweit hervorragend funktioniert, unterstreicht die vor wenigen Monaten neu installierte, großzügig gestaltete Rolex Certified Pre-Owned Lounge in der mehrstöckigen Bucherer-Flagship-Boutique in Genf. Bereits Ende 2022 war Bucherer zum ersten zertifizierten Pre-Owned-Partner von Rolex ernannt worden. Die aktuelle Erweiterung unterstreicht den erfolgreichen gemeinsamen Weg, den Bucherer und Rolex mit diesem Konzept beschritten haben.