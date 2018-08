Zweier-Weg für Start-ups zu aws-Fördertöpfen

Die staatliche Förderbank aws will mit Digitalisierung den Zugang zu den Fördergeldern vereinfachen.

Die saatliche Förderbank aws präsentiert neue digitale Tools, um Start-ups den Zugang zu den heimischen Fördergeldern zu erleichtern. Bis zu 2,5 Millionen Euro und in Ausnahmefällen auch mehr können an Jungunternehmen ausgeschüttet werden.

Wien. die Businessidee ist gerift, der Businessplan steht, nur bei der Finanzierungs hapert's noch. Ein Umstand, den viele Start-up-Unternehmen kennen.

Das Austria Wirtschaftsservice (aws) will Jungunternehmern einen einfacheren Zugang zu den Geldtöpfen bahnen. Start-ups sollen küftig via Web oder App per Smartphone und Tablett- Rechner sich nicht nur das passende Förderprogramm abrufen können. Vielmehr soll auch gleich die Föderung beantragt werden.

Zsammen mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) präsentierte die staatliche Förderbank neben der App auch einen sogenannten Förderkonfigurator vor. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der Jungunternehmer einige wenige Fragen beantworten und dann eine passende Fördermöglichkeit angezeigt bekommen. Per E-Mail werden dem Förderwerber umgehend das oder die passenden Förderprogramme in die E-Mail-Box geschickt.

Der Pitch aus dem OFF

Einee zweie Möglichkeit bietet aws für Start-ups, die sich lieber offline präsentieren wollen. Ab September können Start-ups ihre Ideen und Geschäftsmodelle der aws präsentieren. In einem "Pitching" können die Jungunternehmer ihr Unternehmen und die Ideen vorstellen. Auch hier erhalten die Jungunternehmen als Rückmeldung passende Fördermöglichkeiten.

Der Zweierweg kann sich durchaus lohnen. Immerhin kann für die Förderwerber eine Föderung zwischen 10.000 und 2,5 Millionen Euro rausspringen. Sollte auch das nicht ausreichen, kann es laut aws auch in "besonderen Fällen" auch mehr Geld geben.