trend@venture-Sieger Propster startet durch

Wie gewonnen, so begonnen - nach dem Sieg bei trend@venture 2018 startete das Start-up Propster so richtig durch.

Der erste Platz bei trend@venture hat uns einen ordentlichen Boost gegeben“, sagt Milan Zahradnik, Co-Gründer und CEO von „Propster – der Sonderwunsch Meister“. Vor allem das Echo und die vielen Kontakte, die dadurch entstanden sind, „haben uns in dieser Dimension selbst überrascht“.

Das junge Wiener Unternehmen hat im Vorjahr den Start-up-Wettbewerb des trend für sich entschieden und dabei eine ganze Reihe von Preisen abgeräumt, angefangen von den 8.000 Euro von tecnet equity, die das Tagesgeschäft nicht unwesentlich unterstützten, über Beratungsschecks von Brandl & Talos und KPMG, wovon jeder einzelne in vielen konkreten Hilfestellungen mündete – mit der Folge, dass Propster mit der Rechtsanwaltskanzlei und dem Beratungsunternehmen bis heute in engem Austausch steht –, bis hin zur medialen Aufmerksamkeit durch die Berichterstattung im trend und auf trend.at.

„Nach trend@venture haben wir auch geschäftsmäßig richtig Schwung bekommen und viele neue Kunden gewonnen“, erzählt Zahradnik über die Zeit nach dem fulminanten Sieg. Inzwischen wurde ein Büro in München eröffnet und viele neue Kunden in Deutschland gewonnen, unter anderen mit Projekten in Berlin, Frankfurt oder Hamburg. Konkret bietet Propster eine Onlineplattform, auf der Kunden aus vom Bauträger vorgegebenen Möglichkeiten wählen können – von der Raumaufteilung bis zum gewünschten Parkett.

Dabei partizipiert das Proptec, zu dessen Kunden die Soravia Group, 6B47, Wien-Süd und Crownd Estates zählen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vor allem auch von der Listung der zur Verfügung stehenden Fliesen, Böden oder Armaturen. 8.000 Einheiten hat Propster derzeit in der Abwicklung; das ist binnen Jahresfrist nahezu eine Verdreifachung. Mittlerweile nutzen auch Generalplaner das Tool in Lizenz, etwa um die Bemusterung für ganze Gebäude durchzuführen.

Zwei Jahre nach dem Start kommt es nun auch schon zu einem ersten Merger. Konkret arbeiten Zahradnik und sein 16-köpfiges Team gerade an der Fusion mit einem Unternehmen, das jährlich rund 30.000 Serviced Apartments abwickelt: „Damit steigt das betreute Volumen mit einem Schlag auf etwa 38.000 Einheiten.“ Und auch an einer weiteren Investmentrunde wird gerade gefeilt.

Jedes Mal, wenn Zahradnik den Pokal für den ersten Platz im Büro sieht, denkt er jedenfalls mit Freude an trend@venture zurück: „Da sollte jedes junge Start-up mitmachen, auch nur, um einfach einmal dabei zu sein. Für uns war es der erste Wettbewerb – und den haben wir gleich gewonnen.“