trend@Venture 2019: Die sieben Finalisten

Am 28. November wird im Rahmen der trend@venture-Gala das Start-up des Jahres 2019 ermittelt. Sieben Finalisten treten zum Pitch vor einer hochkarätigen Jury an. Sie können bei der Gala live dabei sein.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Spannung steigt. Knapp 100 Start-ups haben sich für trend@venture beworben, den Start-up-Wettbewerb des trend, der heuer zum siebenten Mal die besten Newcomer unter den jungen Gründern küren wird. Nach einem intensiven Screening hat die Redaktion die sieben Finalisten ausgewählt, die am 28. November ab 18 Uhr im Rahmen eines großen Galaabends im Wiener T-Center um ein ganzes Paket von Preisen vor einer hochkarätig besetzten Jury pitchen werden.

Die Finalisten des Jahres 2019

Die folgenden sieben Start-ups werden bei der trend@Venture Gala am 28. November im Wiener T-Center in Live-Pitches ihre Ideen, Produkte und Lösungen präsentieren.

EET

Umwelttechnologie

Grüne Energie. Der Grazer Christoph Grimmer macht mit SolMate die autarke Energiegewinner auch für Wohnungsbesitzer interessant: Die kleine Photovoltaikanlage am Balkon macht’s möglich, der Speicher wird einfach an die Steckdose angesteckt.

Fincredible

Bonitätscheck

Fintech. Christian Ochs, Stephan und Valentina Gasser, Karl Weinmayer und Alexander Eisl (v. l.) bieten einen Bonitätscheck, der die aktuelle Finanzsituation von Verbrauchern checkt und DSGVO-konform ist. Praktische App vor Mietvertragsabschlüssen.

IDWELL

Immobilienmanagement

Proptech. Die Digitalisierung zieht jetzt auch in der Immobranche ein: Shajan Djannatian, Anna-Katharina Matzenberger und Alexander Roth (v. l.) organisieren Hausbesitzer, Mieter und Verwalter effzient und einfach über eine Plattform bzw. App.

Jaasper

Rechtshilfe

Legaltech. Verbraucher mit juristischen Problemen können entspannt sein wie die beiden Gründer Helmut Ablinger (r.) und Klemens Dickbauer: Über die Plattform kommen sie zu einer Rechtsvertretung zum Fixpreis von 99 Euro, der nur im Erfolgsfall zu zahlen ist.

Ondewo

Spracherkennung

Künstliche Intelligenz. Andreas Rath (l.) und Simon Wittrich machen mit ihrer Plattform die Mensch-Maschine-Kommunikation unheimlich effizient und haben viele Einsatzmöglichkeiten: vom Callcenter bis zu sprachgesteuerten Robotern.

ReWellio

Schlaganfall-Therapie

Medtech. Georg Teufl (r.)aus Bad Ischl trainiert mittels VR-Brille Schlaganfallpatienten wieder zurück ins Leben. Eingesetzt wird das Programm nicht nur von ersten Therapeuten in Österreich, rewellio hat seine Fühler auch bereits in die USA ausgestreckt.

Swarm Analytics

Verkehrsoptimierung

Smart City. Die Tiroler Michael Bredehorn (l.) und Georg Westner rüsten Videokameras mit einem Kit für die Echtzeitanalyse auf. Prototypischer Anwendungsfall ist die Verkehrsstromanalyse. Swarm hat bereits Kunden und Partner, nicht nur im Inland.

