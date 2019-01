TUN-Fonds - Auszeichnungen für nachhaltiges Leben

Die T-Mobile Umwelt- und Nachhaltigkeitspreise 2018 werden am 24. Jänner 2019 vergeben. Zum siebenten Mal zeichnet der TUN-Fonds nachhaltige Projekte aus.

"Denken, Reden, TUN": Unter diesem Motto steht die am 24. Jänner in Wien stattfindende Veranstaltung, bei der T-Mobile in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien und trend die erfolgreichsten Geschäftsmodelle kürt, die mit dem Einsatz von mobiler Kommunikation zur Lösung von Umweltproblemen und zu einer nachhaltigen Lebensart beitragen.

Für die Eröffnungsvorträge konnten mit Katja Schechtner vom MIT Media Lab und MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein zwei hochkarätige Experten gewonnen werden.

Verliehen werden die T-Mobile Umwelt- und Nachhaltigkeitspreise vom Juryvorsitzenden Franz Fischler und von T-Mobile-Chef Andreas Bierwirth.

Der TUN-Fonds versteht Nachhaltigkeit im Dreieck von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Projekte können eine oder mehrere dieser Dimensionen nachhaltiger Entwicklung ansprechen.

Dazu gehören unter anderem Energieeffizienz und Klimaschutz, grüne Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Umwelt-, Natur- und Artenschutz so wie Beiträge in den Bereichen Soziales, Bildung und Arbeit.