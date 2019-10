Einladung zur trend@venture Gala 2019

Am 28. November werden die Finalisten des Start-up-Wettbewerbs trend@venture 2019 im Wiener T-Center zum spannenden Live-Pitch vor einer Topjury antreten. Sie können bei der Abschlussgala live dabei sein.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Spannung steigt. Knapp 100 Start-ups haben sich für trend@venture beworben, den Start-up-Wettbewerb des trend, der heuer zum siebenten Mal die besten Newcomer unter den jungen Gründern küren wird.

Nach einem intensiven Screening hat die Redaktion jene Finalisten ausgewählt, die am 28. November ab 18 Uhr im Rahmen eines großen Galaabends im Wiener T-Center um ein ganzes Paket von Preisen vor einer hochkarätig besetzten Jury pitchen werden.

Wenn Sie sich das nicht entgehen lassen wollen, dann sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlose Eintrittskarte! Schicken Sie einfach ein formloses E-Mail und geben Sie uns die Namen der Gäste bekannt, die Sie anmelden wollen.

Die Anzahl der Tickets ist limitiert, es gilt das Prinzip "First come, first served". Also rasch anmelden und bei einem der wichtigsten Start-up-Events des Jahres dabei sein!

trend@venture Gala 2019 Wann : 28. November 2019

: 28. November 2019 Wo : T-Center, Rennweg 97-99, 1030 Wien

: T-Center, Rennweg 97-99, 1030 Wien Tickets : E-Mail an gala <AT> trend.at

Für trend@venture kooperiert trend mit