trend@venture 2018: Start-ups an den Start!

Neue Sponsoren, noch mehr Preise - trend@venture, der Start-up-Wettbewerb des trend, geht in die sechste Runde. Macht mit und gewinnt Preise in der Gesamthöhe von 80.000 Euro.

Gesucht werden eine innovative Idee, ein starkes Team, überzeugendes Auftreten - und der nötige Mut, um bei trend@ venture, dem Start-up-Wettbewerb des trend, an den Start zu gehen. Denn die Konkurrenz ist hart, und nur die besten acht Start-ups schaffen es ins Finale, den Live-Pitch vor einer erstklassigen Jury, die jedes Jahr die Kandidaten zum Schwitzen bringt.

Der Lohn für die Mühe kann sich jedenfalls sehen lassen: Dank neuer Sponsoren - dieses Jahr unterstützen uns erstmals das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG und die Start-up-Unit des Werbezeitenvermarkters IP Austria - erhalten die Sieger Preise in der Gesamthöhe von fast 80.000 Euro (siehe unten).

Aber nicht nur das: Die Aufmerksamkeit durch den Auftritt vor Business Angels und Start-up-Experten sowie durch die Berichterstattung im trend hat bereits bei mehreren trend@venture-Siegern zu dem einen oder anderen Investment geführt. Also rasch mitmachen und die Chance ergreifen, zum Start-up des Jahres 2018 gekürt zu werden!

Der Wettbewerb

Der beste Newcomer unter den Start-ups in Österreich ist gesucht. Egal, ob sie eine App fürs Smartphone entwickeln oder Roboterbauer sind - alle jungen Gründer aus dem Soft- und Hardwarebereich können sich bei trend@venture bewerben. Nach einer Vorausscheidung dürfen acht Start-ups Ende November bei einem großen Event im T-Center in Wien vor einer Topjury um die Preise in einer Gesamthöhe von fast 80.000 Euro pitchen:

Das Siegerteam erhält einen Scheck über 8.000 Euro vom niederösterreichischen Technologiefinanzierer tecnet equity .

vom niederösterreichischen Technologiefinanzierer . Von T-Mobile gibt es eine HomeNet Box für zwei Jahre.

gibt es eine Box für zwei Jahre. IP Österreich stellt 50.000 Euro Werbevolumen auf den Sendern der RTL-Gruppe zur Verfügung.

stellt Werbevolumen auf den Sendern der zur Verfügung. Brandl & Talos Rechtsanwälte vergeben drei Beratungsschecks in der Gesamthöhe von 10.000 Euro .

vergeben in der Gesamthöhe von . Der hub:raum-Campus in Berlin stellt drei Monate Co-Workingspace und Mentoring zur Verfügung.

stellt drei Monate Co-Workingspace und Mentoring zur Verfügung. Vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG erhalten die Sieger ebenfalls Beratungsschecks in der Gesamthöhe von 10.000 Euro .

erhalten die Sieger ebenfalls in der Gesamthöhe von . Und ein Unternehmensporträt im trend sorgt für die mediale Aufmerksamkeit.

Anmeldeschluss: 7. Oktober 2018

Hier geht es zur => Online-Anmeldung

Kontakt: startup <AT> trend.at .