trend@venture: Bis 14. Oktober bewerben und 80.000 € gewinnen

ANMELDEFRIST VERLÄNGERT: trend@venture, der Start-up-Wettbewerb des trend, geht in die sechste Runde. JETZT NOCH BIS ZUM 14. Oktober 2018 BEWERBEN. Macht mit und gewinnt Preise in der Gesamthöhe von 80.000 Euro.

Gesucht werden eine innovative Idee, ein starkes Team, überzeugendes Auftreten - und der nötige Mut, um bei trend@venture, dem Start-up-Wettbewerb des trend, an den Start zu gehen. Denn die Konkurrenz ist hart, und nur die besten acht Start-ups schaffen es ins Finale, den Live-Pitch vor einer erstklassigen Jury, die jedes Jahr die Kandidaten zum Schwitzen bringt.

Der Lohn für die Mühe kann sich jedenfalls sehen lassen: Dank neuer Sponsoren - dieses Jahr unterstützen uns erstmals das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG und die Start-up-Unit des Werbezeitenvermarkters IP Österreich - erhalten die Sieger Preise in der Gesamthöhe von fast 80.000 Euro (siehe unten).

Aber nicht nur das: Die Aufmerksamkeit durch den Auftritt vor Business Angels und Start-up-Experten sowie durch die Berichterstattung im trend hat bereits bei mehreren trend@venture-Siegern zu dem einen oder anderen Investment geführt. Also rasch mitmachen und die Chance ergreifen, zum Start-up des Jahres 2018 gekürt zu werden!

Der Wettbewerb

Der beste Newcomer unter den Start-ups in Österreich ist gesucht. Egal, ob sie eine App fürs Smartphone entwickeln oder Roboterbauer sind - alle jungen Gründer aus dem Soft- und Hardwarebereich können sich bei trend@venture bewerben. Nach einer Vorausscheidung dürfen acht Start-ups Ende November bei einem großen Event im T-Center in Wien vor einer Topjury um die Preise in einer Gesamthöhe von fast 80.000 Euro pitchen:

Das Siegerteam erhält einen Scheck über 8.000 Euro vom niederösterreichischen Technologiefinanzierer tecnet equity .

vom niederösterreichischen Technologiefinanzierer . Von T-Mobile gibt es eine HomeNet Box für zwei Jahre.

gibt es eine Box für zwei Jahre. IP Österreich stellt 50.000 Euro Werbevolumen auf den Sendern der Mediengruppe RTL zur Verfügung.

stellt Werbevolumen auf den Sendern der zur Verfügung. Brandl & Talos Rechtsanwälte vergeben drei Beratungsschecks in der Gesamthöhe von 10.000 Euro .

vergeben in der Gesamthöhe von . Der hub:raum-Campus in Berlin stellt drei Monate Co-Workingspace und Mentoring zur Verfügung.

stellt drei Monate Co-Workingspace und Mentoring zur Verfügung. Vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG erhalten die Sieger ebenfalls Beratungsschecks in der Gesamthöhe von 10.000 Euro .

erhalten die Sieger ebenfalls in der Gesamthöhe von . Und ein Unternehmensporträt im trend sorgt für die mediale Aufmerksamkeit.

ANMELDESCHLUSS VERLÄNGERT BIS 14. Oktober 2018

Zu den Teilnahmebedingungen (pdf-Download)

Hier geht es zur => Online-Anmeldung

Kontakt: startup <AT> trend.at .