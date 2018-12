Österreichs beste Start-ups 2018: Plätze 31 bis 40

Die 100 besten Start-ups Österreichs, Plätze 31 bis 40: Medicus.AI, Bluesource, Mikeme, Whatchado, Refurbed, Diangnosia, CheckYeti, WeAreDevelopers, Courseticket, Investory.iO

Platz 31: Medicus.AI

medicus.ai übersetzt Ärzte-Latein in allgemein verständliche Sprache © medicus.ai (Screenshot)

Medicus wurde von einem erfahrenen Team aus Wissenschaftlern, Ärzten und Pharmazeuten entwickelt. Kern ist eine AI-Plattform. Eine App soll das Gesundheitsverständnis verbessern, indem Gesundheitsdaten wie Laborbefunde aus der Medizinersprache ins Verständliche übersetzt werden. So werden aus kryptischen Ergebnissen von Bluttests visuell aufbereitete und somit leicht verständliche Informationen und Gesundheitstipps. Algorithmen simulieren dabei die Logik und Argumentationskette, die der Entscheidung von Ärzten zugrunde liegt, wobei ausschließlich anerkannte medizinische Wissenstände berücksichtigt werden. Zuletzt wurde Medicus vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut unter die Top-zwei "Healthtech-Scaleups" gewählt und erhielt ein Investment von Pioneers Ventures.

medicus.ai

Platz 32: Bluesource

Bluesource CEO Wolfgang Stockner (li) und COO Roland Sprengseis © bluesource/Volker Weihbold

"Karten-Chaos ist für’n Arsch“ - mit diesem auffallenden Werbeslogan trommelte das Start-up Bluesource 2015 im Fernsehen und im Kino für seine "mobile-pocket“-App, die versprach, Ordnung ins Portemonnaie zu bringen. Man hatte einen Deal mit Vodafone, das die App in Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden ist die weltweit und in ein Dutzend Sprachen verfügbare App auf Smartphones vorinstallierte. Mobiles Bezahlen mittels Strichcode (Blue Code App) auf dem Smartphone überzeugt bereits Banken wie die Erste und Raiffeisen. Venturekapital stammt vom oö. HightechFonds, aws Gründerfonds und der Schweizer BC Capital AG.

bluesource.at

Platz 33: Mikeme

© mikeme.com (Screenshot)

Mikeme hat ein neuartiges All-in-One Mikrofon in der Box entwickelt. Das drahtlose Mikrofon nimmt in Studioqualität auf - standalone, mit nur einem Knopfdruck. Die iOS App Synchronisiert automatisch Aufnahmen des Mikeme-Mikrofons mit Video-Aufnahmen des Smartphones. Der in der 298 € teuren Version integrierte 16 GB Speicher ermöglicht Audio-Aufnahmen bis zu 360 Stunden, eine Smartphone-App das Mixen, Schneiden, Hinzufügen von Audio-Effekten und Teilen auf Social Media Kanälen (Facebook, Youtube usw.). Ein Produkt, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Podcastern, YouTubern, aber auch Musikern oder Journalisten. Geräte im Wert von 15.000 Euro wurden via Indiegogo vorbestellt. Die Mikrofone werden bereits seit August 2017 über den deutschen Musikalien-Händler Thomann (thomann.de) verkauft.

mikeme.com

Platz 34: Whatchado

Das Watchado-Gründerteam: Mahlodji, Polagnoli und Honarfar (v.l.n.r.) © watchado

Jungen Menschen dabei helfen, die richtigen Jobs zu finden: Bisher wurden rund 6.000 Videos mit Porträts über Berufsbilder veröffentlicht. Die Antwort auf die Frage "Und was macht ihr so?" war bisher: Jubin Honarfar führt die Geschäfte, Ali Mahlodji kümmert sich um das Storytelling. Ende 2018 wird sich Mahlodji nun vollständig aus dem Management zurückziehen, Mitgründer Jubin Honarfar ab 2019 alleiniger Geschäftsführer sein (siehe Artikel). Aktuell beteiligt sind Hansi Hansmann, Hilde Umdasch, Brigitte Ederer, Claus Raidl, Lukas, Paul und Peter Püspök, Niko Alm und Speedinvest- Mann Lucanus Polagnoli.

whatchado.com

Platz 35: Refurbed

Die Refurbed-Gründer Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Ju¨rgen Riedl © Refurbed

Die Plattform "Refurbed" der Gründer Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl ist ein Marktplatz für runderneuerte gebrauchte elektronische Geräte mit Garantie. Aktuell werden Smartphones, Tablets, Laptops und Bildschirme angeboten. Sie sollen ein "Second Life" erhalten. Die refurbished-Geräte sind rund 40 Prozent günstiger als neue. Beteiligt sind Speedinvest Scouts, HOKL Ventures (Klaus Hofbauer) und startup300. 500.000 Euro hat startup300 in das Unternehmen gesteckt. Das große Ziel ist, alle Elektronikgeräte im Haushalt abdecken zu können.

refurbed.at

Platz 36: Diagnosia

© Trend Sebastian Reich

Mittels App des Wiener Start-ups können Ärzte den Barcode eines Medikaments scannen und bekommen Informationen zu Dosierung, Wechselwirkungen und Äquivalenzpräparaten. Monetarisiert wird die Anwendung über E-Learning-Angebote und eine kostenpflichtige Enterprise-Version. Diagnosia ist bereits in 50 Spitälern im Einsatz. 2017 gab es eine Finanzspritze von Hansi Hansmann, Speedinvest und GI Pharma.

diagnosia.com

Platz 37: CheckYeti

Die CheckYeti-Gründer Stefan Pinggera (li) und Georg Reich © CheckYeti

In knapp drei Jahren hat sich CheckYeti zum internationalen Marktführer im Bereich Wintersport- und Skischulbuchung in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien entwickelt. Investiert sind Michael Altrichter, Stefan Kalteis und startup300 ebenso wie der Schweizer Medienriese Ringier, Klaus Hofbauer mit der HOKL Holding und SK Capital. Bei der Start-up-Show "Zwei Minuten, zwei Millionen" konnten die Gründer eine 700.000 Euro Finanzspritze abholen (siehe Artikel). CheckYeti bietet mittlerweile über 5.000 Angebote in mehr als 600 Destinationen.

checkyeti.com

Platz 38: WeAreDevelopers

Das WeAreDevelopers Kernteam (von links): Sead Ahmetovic, Jaqueline Resch, Benjamin Ruschin und Thomas Pamminger © Tamos Künsztler

Die Macher des WeAreDevelopers World Congress vermitteln durch die Plattform Talent Solutions zwischen Arbeitgebern und Softwareentwicklern. Dabei geht es um Jobs, die nicht auf klassischen Jobplattformen zu finden sind. Nutzer werden auf kleineren Events oder über Marketingmaßnahmen auf die Plattform aufmerksam und registrieren sich. Verfügbar ist die Plattform derzeit in Berlin, München, Wien, Amsterdam und Barcelona.

wearedevelopers.com

Platz 39: Courseticket

Courseticket-Trio (von links): CEO Alexander Schmid, Markus Kainz und Johan Brandauer © courseticket

Über die Plattform von primeCrowd-Gründer Markus Kainz können Weiterbildungskurse, Seminare und Trainings (Sport bis Sprachkurs) gebucht werden. Über 200.000 Seitenaufrufe pro Monat. Beteiligt sind Christian Clerici, Berthold Baurek-Karlic von Venionaire Capital und die MD-Holding.

courseticket.com

Platz 40: Investory.IO

© Investory.io

Investory bietet die führende Lösung für effiziente, datenbasierte Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Investoren. Ex-A1-Mann Jochen Punzet führt das Geschäft. Eine mittlere sechsstellige Finanzierung gab es von Si Startups Management, dem Münchner Fonds Vito One, Pioneers, Hansi Hansmann, Hermann Hauser und startup300. Gut 1.000 Risikoinvestoren und Start-ups nutzen die Cloud-Plattform für Beteiligungsmanagement.

investory.io