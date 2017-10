Mehr als 100 Start-ups haben sich für die fünfte Auflage von trend@venture, dem Start-up-Wettbewerb des trend, beworben. Acht davon werden am 23. November im T-Center in Wien vor einer Topjury pitchen. Auf die Gewinner warten wertvolle Preise.

Auch bei der fünften Runde von trend@venture, dem Start-up-Wettbewerb des trend, wird wieder der beste Newcomer unter den Start-ups in Österreich gesucht. Mehr als 100 innovative Start-ups haben ihre Ideen eingereicht. Nun wählt die Redaktion des trend die acht Besten aus, die dann am 23. November im Rahmen der großen trend@venture Gala im T-Center in Wien vor einer Topjury um die Preise pitchen. Das Siegerteam erhält folgende Preise:

Einen Scheck über 8.000 Euro von tecnet equity.

von tecnet equity. Drei Monate Co-Workingspace und Mentoring im hub:raum-Campus in Berlin.

und Mentoring im in Berlin. Brandl &Talos Rechtsanwälte vergeben drei Beratungsschecks in der Gesamthöhe von 10.000 Euro .

. Von T-Mobile gibt es die HomeNet Box für zwei Jahre.

für zwei Jahre. Ein Unternehmensporträt im trend und auf trend.at sorgt für die mediale Reichweite.

Für trend@venture kooperiert trend mit: