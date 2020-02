Speedinvest bringt neuen 190-Millionen-Euro-Fonds

Der Seed-Financing-Spezialist Speedinvest startet den mit 190 Millionen Euro dotierten Fonds "Speedinvest 3". Der Risikokapitalgeber steigt damit in die europäische Top-Liga der Start-up-Finanzierer auf.

Der Risikokapitalfonds Speedinvest hat für seinem neuen Flagship-Fonds "Speedinvest 3" 190 Millionen Euro für die Seed-Finanzierung von Start-ups aufgenommen. Mit den Mitteln sollen Unternehmen aus den Bereichen Fintech, Deep Tech, Digitale Marktplätze, Industrie 4.0, Digitale Gesundheit und Consumer Tech finanziert werden.

Für Speedinvest-Gründer und CEO Oliver Holle ist der neue Fonds ein Meilenstein, denn der Investor wird damit zu einem, wenn nicht gar dem größten europäischen Geldgeber im Frühphasen-Bereich. "Wir haben aus Österreich heraus einen der führenden Frühphasen-Investoren geschaffen", sagt Holle dazu stolz. Und Speedinvest hat mit dem neuen Fonds auch eine Größe erreicht, die den Start-up-Finanzierer auch in das Blickfeld aller großen Fonds aus den USA oder Großbritannien rückt. Was letztlich für die Start-ups im Portfoilo des Unternehmens ein besonderer Vorteil ist.

Über das internationale Netzwerk - über 60 Experten arbeiten an strategischen Niederlassungen in London, Berlin, Wien, München, San Francisco und seit kurzem auch in Paris für Speedinvest - ist der Risikokapitalgeber für die heimischen Gründer ein Sprungbrett in die weite Welt. "Wir können ihnen eine globale Bühne bieten. Die kompromisslose Orientierung an den Besten der Besten ist unser Beitrag an die österreichische Start-up Szene. Nur so können wir als Ökosystem wachsen", erklärt Holle.

Internationales Netzwerk

Für Speedinvest arbeiten aktuell über 40 Investmentprofis und mehr als 20 Experten, die Portfolio-Unternehmen mit HR-Services, bei Marketing und Geschäftsentwicklung und über den Standort im Silicon Valley auch bei der Expansion in die USA unterstützen. Zu dem Speedinvest-Portfolio gehören einige der wachstumsstärksten europäischen Technologieunternehmen wie Wefox (235 Millionen Euro), TIER Mobility (55 Millionen Euro) und Corve (50 Millionen Euro) und aufstrebende Start-ups wie Coachhub, TWAICE, Billie, Inkitt und Luko. In Österreich hat Speedinvest unter anderem in Adverity, Tourradar und in Bitmovin investiert.

Erstfinanzierungen werden von 50.000 Euro bis zu 1,5 Millionen Euro vergeben. Aktuell verwaltet Speedinvest ein Vermögen von über 400 Millionen Euro und ist in über 140 Unternehmen investiert.

Speedinvest Investoren

Hauptinvestoren in den neuen Speedinvest 3 Fonds sind der Europäische Investitionsfonds, die Erste Group und der US-Investor NEA, eine der größten Risikokapitalgesellschaften der Welt.

Für Ingo Bleier, den Vorstand Corporate Banking & Markets der Erste Group, ist es "bemerkenswert, dass ein Fonds aus Österreich eine derart starke internationale Relevanz und Reputation aufgebaut und sich zu einem der führenden Technologieinvestoren in Europa entwickelt hat." Die breit gefächerte Kompetenz des Investmentteams ist auch für die Erste Group ein Anknüpfungspunkt, um in die jungen, aufstrebenden Wachstumsunternehmen zu investieren.

Zu den weitere Investoren in den Speedinvest-Fonds gehört auch Maximilian Tayenthal, Co-Founder und CEO der Smartphone-Bank N26. "Ich investiere bei Speedinvest, weil ich beeindruckt bin von der Expertise des Teams in den unterschiedlichen Branchen und der aktiven Mitarbeit in der Frühphase von Start-ups", sagt Tayenthal.

Ebenfalls in Speedinvest investiert die Förderbank der Republik Österreich, aws. Geschäftsführer Bernhard Sagmeister erklärt: "Um wachstumsstarke Start-ups in Österreich zu unterstützen braucht es ausreichend Risikokapital. Speedinvest hat sich hier zu einem wichtigen Player für das heimische Start-up-Ökosystem entwickelt." Für Sagmeister, der Speedinvest bereits von der ersten Stunde an kennt, war es daher auch eine Selbstverständlichkeit, bei dem neuen, dritten Fonds wieder dabei zu sein.