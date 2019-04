redPILOT holt IT-Innovation Award der Material Handling Industry

Die steirische Cloud-Softwarelösung redPILOT zur Optimierung der Lagerlogistik wurde von der Material Handling Industry (MHI) in Chicago mit dem Award für die beste IT-Innovation ausgezeichnet. redPilot ist ein Start-Up Unternehmen der KNAPP-Gruppe

Die im steirischen Dobl ansässige redPILOT GmbH, ein Start-Up Unternehmen der KNAPP-Gruppe, wurde von der Material Handling Industry (MHI) mit dem Award für die beste IT-Innovation 2019 ausgezeichnet.

redPILOT hilft dem Lagerbetreiber, vorhandene Ressourcen intelligenter zu nutzen. Ähnlich einem Navi berechnet redPILOT unter Berücksichtigung aller Ressourcen bei ständiger Veränderung der Einflussfaktoren das wirtschaftliche Optimum für das Betriebsmanagement. Gemachte Erfahrungen werden durch maschinelles Lernen als Grundlage verwendet. Die ideale Systemvernetzung wird durch KiSoft, der Logistiksoftware von KNAPP, sichergestellt.

Auszeichnung als Wachstumsimpuls

redPILOT Geschäftsführer Siegfried Zwing nahm die Auszeichnung stolz entgegen: „Dieser Preis bedeutet für unser junges Produkt eine sehr hohe Wertschätzung am amerikanischen Markt. Wir haben seit der Award-Vergabe schon unzählige Anfragen entgegengenommen und schaffen damit eine sehr gute Ausgangsbasis für unsere Wachstumsstrategie. Der Award beweist, dass steirische Innovation weltweit begeistert."

Die Kernkompetenz der redPILOT GmbH liegt in der Entwicklung von Softwarelösungen zum nachhaltig optimierten Betreiben von Lagern. Das Ziel ist ein Logistiksystem zu jeder Betriebsstunde am ökologischen, sozialen und ökonomischen Optimum halten zu können. Bei der deutschen Supermarkt-Kette EDEKA ist redPILOT bereits an sieben Standorten erfolgreich im Einsatz. Insgesamt haben in kürzester Zeit bereits Kunden aus unterschiedlichsten Branchen redPILOT mit der Einführung an weltweit 47 Lagerlogistikstandorten beauftragt.