Raus aus dem Museum

ES WAR EIN LANGER WEG, doch nun scheint ein Meilenstein im Ausbau des Technologie-Standorts Österreich in Reichweite: Die Regierung schlägt ein vom Start-up-Ökosystem heiß ersehntes Maßnahmenpaket vor, das zwei wesentliche Neuheiten beinhaltet: die neue Kapitalgesellschaftsform "Flexible Kapitalgesellschaft" (FlexCo) und eine günstigere Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen.

Diese Reformen werden nicht bei allen interessierten Österreichern für einen Adrenalinschub sorgen. Sollten sie aber! Warum? Weil die Innovationsökonomie - und somit die langfristige Tragfähigkeit einer kleinen Volkswirtschaft wie Österreich - wie kaum eine andere Branche von massivem Standortwettbewerb geprägt ist. Neben Förderungen (hier sind wir stets vorne dabei) und Zugang zu Kapital (hier ist Österreich völlig unnotwendigerweise immer im hintersten Drittel) ist ein unkomplizierter und attraktiver Rechtsrahmen ein ganz entscheidendes Instrument, um in diesem Wettbewerb um die besten Gründer, Mitarbeiter und Investoren mitzuspielen. Österreich hat sich in den letzten Jahren solide entwickelt.



Österreichs Dornröschenschlaf findet ein Ende.



Wir haben einige höchst erfolgreiche Start-ups, mehr und mehr professionalisierte Investoren und eine immer internationalere Gründerszene. Dies ist gut, aber nicht gut genug. Alle Nationen, mit denen wir uns regelmäßig vergleichen, haben zum Teil deutlich mehr unternommen, um Talent und Kapital für Innovation ins Land zu holen. Seit den frühen Tagen von Kern und Mahrer verharren wir gefühlt in einem Dornröschenschlaf, der nun endlich, so scheint es, ein Ende gefunden hat.

DIE ERLEICHTERUNGEN im Gesellschaftsrecht sind nicht nur für Start-ups ein notwendiger Schritt, sondern führen Österreich endlich ins 21. Jahrhundert. Die altbekannte GmbH unterliegt extrem strengen Vorschriften und ist nicht auf den bei Start-ups üblichen regelmäßigen Beitritt neuer Gesellschafter ausgelegt. Die FlexCo vereinfacht im Vergleich dazu etwa die Finanzierung durch Wandeldarlehen sowie die Beteiligung von Investoren in mehreren "Closings".

Weiters müssen dem Fassen von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen nicht alle Gesellschafter zustimmen, und elektronische Unterschriftentools sind nun ausdrücklich erlaubt. Diese und andere Möglichkeiten bestehen bei der englischen Limited seit jeher und wurden teilweise auch in der deutschen GmbH schon vor Jahren ermöglicht. Nun holt Österreich auf.

Besonders mutig ist die Lockerung des strengen Notariatsaktserfordernisses. Für die Praxis bedeutet dies vor allem, dass Anteilsübertragungen, Wandeldarlehen, Call- und Put-Optionen in der FlexCo keinen Notariatsakt brauchen, sondern durch einen Rechtsanwalt beurkundet werden können. Damit bekommt die historisch in Stein gemeißelte Notariatsaktspflicht jedenfalls Risse, was für eine international ernstzunehmende heimische Technologiebranche ein ganz wichtiges Signal ist. Zu oft mussten wir internationalen Investoren zusehen, wie sie nach dem ersten Spießrutenlauf, um in Österreich investieren zu dürfen, entnervt das Handtuch geschmissen haben.

Heiß ersehnt sind auch die vorgeschlagenen Neuerungen für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Denn Österreichs Start-ups konkurrieren im "War of Talent" mit Unternehmen aus ganz Europa. Da es völlig üblich und darüber hinaus auch fair ist, dass Start-ups zumindest ihren Kernmitarbeitern eine Beteiligung am etwaigen Unternehmenserfolg gewähren, gibt es nun "Unternehmenswert-Anteile", die noch flexibler sind als die Geschäftsanteile der FlexCo.

Darüber hinaus wird auch die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen attraktiver. Zwar gehen andere Länder weiter, dennoch wäre das eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Status quo, wonach der gesamte Exiterlös nach Tarif besteuert wird und der außerdem noch eine Besteuerung von "Dry Income" mit sich bringt, also einer Auslösung der Steuerschuld schon bei Zuteilung der Anteile, lange bevor irgendjemand Geld gesehen hat.

NATÜRLICH SIND NOCH FRAGEN OFFEN. So sind im Entwurf sehr enge Voraussetzungen für die Anwendbarkeit all dessen vorgesehen, was den Nutzen mitunter deutlich einschränkt. Auch ist ein Passus sehr fraglich, wonach die Beteiligten eines solchen Programms im Exitfall stets mit den Gründern gleichbehandelt werden müssen. In der Praxis werden die Gründer oftmals noch längere Zeit an das Unternehmen gebunden, und daher wäre dies eine durchaus nachteilige Klausel für die Mitarbeiter.

Es bleibt aber zu hoffen, dass im Rahmen der Begutachtung weiterhin an die wirtschaftliche Zukunft unserer Kinder und weniger an die Bedenken und Interessen diverser Interessenverbände gedacht wird. Wir alle lieben Österreich, doch nur die wenigsten von uns wollen in einem Museum leben.