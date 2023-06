NEOOM bringt Stromspeicherkraftwerke per Mietkauf

Im oberösterreichischen Freistadt befindet sich seit Kurzem die "Free City". So heißt die neu gebaute Firmenzentrale des Cleantech-Unternehmens Neoom, die Ende Juni feierlich eröffnet wird. Es ist ein futuristischer Bau - und ein Vorbild in Sachen dezentraler Energieerzeugung: Alle Flächen des Gebäudes sind mit PV-Anlagen ausgestattet. Und die Energie, die gerade nicht benötigt wird, wird in Stromspeichern auf Vorrat gehalten. Neoom ist als Ankermieter bereits eingezogen. Andere Branchen sollen künftig ebenfalls von der Free City aus arbeiten.

Neoom ist ein noch vergleichsweise junges Unternehmen. Gegründet 2018 von Walter Kreisel, hat es innerhalb von fünf Jahren eine eindrucksvolle Wachstumsstory hingelegt. 2022 setzte das Scale-up 54 Millionen Euro um. Heuer soll die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt werden. Kreisel ist es wichtig, zu betonen, dass das Unternehmen bereits profitabel ist.

Zu den Investoren zählt neuerdings auch die B&C-Gruppe, die über ihren Innovationsarm im Rahmen einer 16 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung als Lead-Investor eingestiegen ist. In Summe flossen dem Unternehmen heuer bereits über 40 Millionen Euro zu.

Als Lead-Investor fungiert der Innovationsarm der B&C-Holding mit Chefin Julia Reilinger. © trend / Wolfgang Wolak

Neoom bietet innovative dezentrale Energielösungen für Privatleute und Gewerbebetriebe an. Konkret können die Kunden mit den Komplettlösungen von Neoom den über Photovoltaikanlagen gewonnenen Strom günstig produzieren und in speziell entwickelten Speichern vorrätig halten.

Über eine Software ist eine effiziente Steuerung der Solarspeicherkraftwerke möglich. Rund 6.000 Anlagen hat Neoom bisher zusammen mit lokalen Elektrikern im D-A-CH-Raum installiert. Bei Privaten liegt der Preis für ein Stromspeicherkraftwerk zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Eine Investition, die für viele in Zeiten gestiegener Zinsen nicht mehr so leicht zu stemmen ist.

Neoom reagiert darauf nun mit einem neuen Finanzierungsmodell. "Um den Kunden auch in Zeiten gestiegener Zinsen die Investition in ein dezentrales Stromspeicherkraftwerk zu ermöglichen, werden wir bis Jahresende alternative Finanzierungsmodelle wie Mietkauf im Privatbereich anbieten", kündigt Kreisel an. Im Gewerbebereich habe man damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil des Mietkaufs bestehe darin, dass die Mietraten über die Stromkosteneinsparungen refinanziert werden können.

Beim Eintritt in das neue Finanzierungssegment wird das Unternehmen von der niederländischen Großbank ING unterstützt, die seit der heurigen Runde als Investor an Bord ist. "ING setzt als Shareholder nun auch gemeinsam mit uns das Vehikel auf, um zusammen mit Fremdkapitalgebern diese neue Assetklasse zu finanzieren. In zwei bis drei Jahren planen wir, rund 500 Millionen Euro Assets under Management im D-A-CH-Raum zu haben", sagt Kreisel. Damit wird der Mietkauf zu einem wichtigen Hebel für die weitere Marktdurchdringung des Unternehmens.

Der Beitrag ist der trend. edition+ Ausgabe Juni 2023 entnommen.