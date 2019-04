Digitalisierungs-Offensive: Jetzt kommt der Start-up-Lehrling

Lehrlingsoffensive. Ministerin Margarete Schramböck will Ausbildung in Start-up-Hubs.

Ab 2020 soll es möglich sein, in österreichischen Start-up-Hubs eine Lehre zu absolvieren.

Start-ups sind zu klein, um Lehrlinge auszubilden. Mehrere Start-ups hingegen könnten sich zu einer Gemeinschaft zusammentun, um den digitalen Nachwuchs im Zentrum des Geschehens zu Codern oder E-Commerce-Fachleuten auszubilden.

Am Ende stehen dem Ökosystem idealerweise dringend benötigte Fachkräfte zur Verfügung. Daher will die für den Wirtschaftsstandort und Digitalisierung zuständige Ministerin Margarete Schramböck den "Start-up-Lehrling" schaffen: "Wir wollen Start-up-Hubs in Ausbildungsverbünden die Möglichkeit bieten, Lehrlinge aufzunehmen. Das wird in Europa einzigartig und ein weiterer Standortvorteil sein" , sagt sie dem trend.

Das Projekt soll mit einem Ministerratsvortrag am 8. Mai auf Schiene gesetzt werden, ab 2020 soll es möglich sein, in Verbünden Lehrlinge für Start-ups aufzunehmen.

Der Artikel ist der trend-Ausgabe 17-18/2019 vom 26. April 2019 entnommen.