Internet Millionäre: Inode - Revolution im Kinderzimmer

Mit einfachsten Mitteln und fast ohne Geld stiegen Peter Augustin und Michael Gredenberg 1996 in das damals neue Internet Service Provider Geschäft ein und waren bald gefürchtete Konkurrenten großer Konzerne.

Die Geschichte

Die Inode-Gründer Peter Augustin und Michael Gredenberg kann man getrost als Telekom-Schrecks aus dem Kinderzimmer bezeichnen. 1996, als die Bezeichnung "Start-up" noch gar nicht erfunden war und die Internet-Durchdringung der österreichischen Haushalte noch im einstelligen Prozentbereich lag, begannen die beiden Twens damit, für damalige Verhältnisse Breitband-Internet-Zugänge anzubieten.

"Wir wollten privat eine Standleitung haben, die wir irgendwie finanzieren mussten", erklärt Gredenberg die Beweggründe für den Start ins Unternehmertum, der auch leicht zu schultern war: Eine Standleitung, ein Computer und ein paar Modems genügten, um als "Internet Service Provider" auftreten zu können und damit Milliarden-Konzerne zu ärgern.

Die Inode-Günder Peter Augustin (stehend) und Michael Gredenberg in ihrer liebsten Arbeitskleidung: T-Shirts, kurze Hosen, Birkenstock-Sandalen. © Format/trend / Rudi Froese / René Prohaska / Heidi Michel-Debor

Es folgten jahrelange Konflikte mit der Telekom Austria, ein langer Kampf um für private Anbieter bessere regulatorische Bedingungen und der Aufstieg zu Österreichs größtem privaten Internet-Service-Provider mit über 100.000 Kunden, fast 300 Mitarbeitern und mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz.

2005 verkauften die beiden Gründer ihr Unternehmen an UPC, das mittlerweile zu T-Mobile gehört. Von den 94 Millionen Euro, die UPC dafür auf den Tisch legte, entfiel fast die Hälfte auf Augustin und Gredenberg.

Eigener Jet: Die Inode-Gründer gehören zu den Internet-Millionären der ersten Generation. © René Prohaska / trend

Die Gegenwart

Nach dem Exit blieben die beiden unkonventionellen Gründer, für die Anzüge, Krawatten, Hemden, ja sogar Schuhe und Socken stets nur "Verkleidung" waren, ihrer Linie treu: Sie machten weiterhin was sie wollten und vor allem wie sie es wollten.

Augustin und Gredenberg zogen sich weitgehend aus dem Business-Umfeld zurück, parkten ihr Vermögen in einer Privatstiftung und in Immobilien und sind über ihre Tigris Beratungs- und Beteiligungs- GmbH unter anderem an der Internet-Werbeagentur "Datenkraft" beteiligt.

Unternehmen Inode Gründung 1996 Angebot Internet Service Provider Gründer Peter Augustin, Michael Gredenberg Exit 2005 Verkauf an UPC (gehört heute T-Mobile Austria) Verkaufserlös 94 Millionen Euro Aktuelle Aktivitäten Tigris Beratungs- und Beteiligungs- GmbH