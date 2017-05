trend verlost exklusive Tickets für das Fifteen Seconds Festival

Am 8. und 9. Juni findet in der Stadthalle Graz das Fifteen Seconds Festival 2017 statt. 3.000 Teilnehmer, 100 Top-Speaker und eine Expo auf 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche warten. trend verlost ein VIP Package und 3 x 2 Festival Tickets.

Bei Fifteen Seconds, der etwas anderen Business-Konferenz, gibt es keine Titel, keine Egos und keinen Bullshit, versprechen die Veranstalter. Stattdessen handfesten Input aus erster Hand, einen modernen, praxisorientierten Wissenstransfer, um Neues zu erschaffen und Menschen, Teams und Unternehmen zu führen.

3.000 Motivierte Menschen mit Leidenschaft und spannende Unternehmen mit Weitsicht 48 Stunden lang zu einem kreativen Austausch zusammenzubringen - das ist das Ziel der Veranstalter des Fifteen Seconds Festivals am 16. und 17. Juni in der Stadthalle Graz.

Über 100 Speaker, darunter Hakan Nordkvist (IKEA), Nadine Neubauer (Instagram), Sam Olstein (GE), Denise White (Walt Disney) und Mark Williams (Apple), werden in 20-minütigen Keynotes brandaktuelle Themen auf den Punkt bringen.

Fifteen Seconds Festival 2016: über 3000 Vordenkerinnen und Vordenkern in Graz, © Video: Fifteen Seconds

Der Themenbogen der zweitägigen Veranstaltung spannt sich von Marketing, Sales, Werbung über Medien, Publishing und Juornalismus zu Digital, Disruption und Technologie, Leadership, Talent und Kultur, Kunst, Design und Mode bis zu Stadtentwicklung und Social Impact.

Festival Tickets zu gewinnen

trend bietet die Gelegenheit, bei dem Event live dabei zu sein. Wir verlosen

1 x VIP-Package

1 x 2 Tickets inkl. Einladung zur Welcome Reception und zum Speakers Dinner

Übernachtung im Hotel Daniel (8. - 10. Juni)

VIP-Empfang auf der Aftershow-Party (Tisch mit Getränken)

3 x 2 Festival-Tickets

Zur Teilnahme am Gewinnspiel schicken Sie bitte bis spätestens 19. Mai 2017 eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift und dem Betreff "Fifteen Seconds" an fifteen <AT> win.trend.at