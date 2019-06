European Retail Startup Night 2019

Der Handelsverband, Austria Wirtschaftsservice (AWS), New Venture Scouting (NVS), primeCROWD, die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und die Austrian Angel Investors Association (AAIA) laden zum Kick-Off des offenen Startup-Circles "Omnichannel und Innovation" am 19. Juni nach Wien.

Der Handel befindet sich im Übergang in eine völlig neue Welt. Die Handelsunternehmen der Zukunft nutzen Informationen und Daten aus verschiedensten Quellen, um Kunden personalisiert über mehrere verschränkte Kanäle mit einem optimierten Angebot anzusprechen – Stichwort Connected Retail (Omnichannel). Innovation spielt hierbei eine zentrale Rolle. In einer Zeit, in der sich Technologien und Märkte schneller verändern als Unternehmen folgen können, ist die permanente Auseinandersetzung mit dem Kunden und den Tech-Trends der Zukunft überlebenswichtig.

Mit dem offenen Startup-Circle "Omnichannel und Innovation" möchte der Handelsverband zukunftsgerichtete Innovationen und Technologien im Handel sowie die Umsetzung smarter Omnichannel-Strategien gezielt fördern. Erstmals in Österreich wird damit ein direkter, zielgerichteter Austausch zwischen Startups, Technologieanbietern und Händlern geboten.

Bei der ersten "EUROPEAN RETAIL STARTUP NIGHT" am 19. Juni sollen nationale und internationale Startups und Omnichannel-Best-Practices vorgestellt, sowie erfolgsversprechende Kooperationsmodelle mit jungen Unternehmen für Handelsunternehmen diskutiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos

Speaker

Werner Wutscher, Founder, New Venture Scouting

Founder, New Venture Scouting Rainer Will, Geschäftsführer, Handelsverband

Geschäftsführer, Handelsverband Lisa-Marie Fassl, Managing Director, Austrian Angel Investors Association

Managing Director, Austrian Angel Investors Association Caroline Imbeau & Arianna Olivero, Französische Botschaft in Wien

Französische Botschaft in Wien Sebastian Macht & Douglas Cirqueira, Studienautoren

Studienautoren Moderation: Werner Sejka, News-Anchor Puls4

Startups [Österreich]:

Gregor Wallner, Jingle | jingle.market

Jingle | jingle.market Mario Eibl, Gleam | www.gleamproducts.com

Gleam | www.gleamproducts.com David Striegl, Quomatic | www.quomatic.ai

Quomatic | www.quomatic.ai Julian Juen, UFB Urban Food | www.urbanfandb.com

Startups [Frankreich]:

One Stock www.onestock-retail.com

www.onestock-retail.com Pricemoov www.pricemoov.com

